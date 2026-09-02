Jordana mostra resultado de harmonização de glúteos após BBB 26 - Reprodução Instagram

Jordana mostra resultado de harmonização de glúteos após BBB 26Reprodução Instagram

Publicado 02/09/2026 22:56 | Atualizado 02/09/2026 23:12

Rio - Jordana , de 30 anos, voltou a falar sobre os procedimentos estéticos que realizou ao compartilhar o resultado de uma harmonização nos glúteos. A ex-BBB publicou vídeos do tratamento e, ao mostrar o resultado diante do espelho, brincou com a repercussão que suas intervenções tiveram durante o "BBB 26".

"Bumbum polêmico", escreveu a influenciadora em um dos registros, acompanhado de emojis de risada e olhos.



Durante o reality, a aparência de Jordana foi alvo de comentários de outros participantes. Solange Couto chegou a questionar a quantidade de procedimentos realizados pela influenciadora e citou intervenções nos seios, rosto e glúteos.



Babu Santana também fez críticas durante uma conversa com Chaiany. Na ocasião, afirmou que Jordana era "artificial dos pés à cabeça" e comparou o comportamento dela ao de um personagem de outras edições do programa.



O novo procedimento foi realizado, segundo Jordana, há cerca de um mês na Body Care Clinic. Antes do confinamento, ela contou ao Gshow que havia investido mais de R$ 40 mil em intervenções estéticas, entre elas rinoplastia, colocação de silicone, lipoaspiração, aplicação de botox e harmonização facial.