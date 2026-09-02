Jordana mostra resultado de harmonização de glúteos após BBB 26Reprodução Instagram
Durante o reality, a aparência de Jordana foi alvo de comentários de outros participantes. Solange Couto chegou a questionar a quantidade de procedimentos realizados pela influenciadora e citou intervenções nos seios, rosto e glúteos.
Babu Santana também fez críticas durante uma conversa com Chaiany. Na ocasião, afirmou que Jordana era "artificial dos pés à cabeça" e comparou o comportamento dela ao de um personagem de outras edições do programa.
O novo procedimento foi realizado, segundo Jordana, há cerca de um mês na Body Care Clinic. Antes do confinamento, ela contou ao Gshow que havia investido mais de R$ 40 mil em intervenções estéticas, entre elas rinoplastia, colocação de silicone, lipoaspiração, aplicação de botox e harmonização facial.
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