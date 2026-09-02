Alex Escobar falou sobre apoio da mulher durante a recuperação - Reprodução/Instagram

Alex Escobar falou sobre apoio da mulher durante a recuperação Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2026 20:04 | Atualizado 02/09/2026 21:06

Rio - Alex Escobar atualizou seu estado de saúde após passar por uma cirurgia no início de agosto para a retirada de um tumor no peito. Afastado da televisão desde a Copa do Mundo, o apresentador do "Globo Esporte RJ" falou sobre o processo de recuperação do problema de saúde.

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"Gente boa, a vida tem seus mistérios, desafios, dúvidas, mas é muito boa. Passando pra dizer que ainda tenho uma estrada a percorrer até que volte tudo ao normal. Vou ficar bem, só preciso de tempo. Já estive na escuridão de nem saber o que tinha e hoje sei o que tenho e confio nos médicos que me guiam pra superar", começou o texto.

O jornalista ressaltou todo o apoio que recebeu de amigos e familiares desde o diagnóstico. "Confio em Deus que me guia pelos caminhos espirituais, não me desampara. E me alimento de amor em cada mensagem de amigos, de gente que nem conheço pessoalmente, de cada visita, do amor dos meus pais, da minha filha, dos meus filhos, da minha mulher que tem sido meu pilar, minha fortaleza. Nesse tempo, tenho estado atento ao que agradecer, mais do que questionar".

"Nessas fotos estão família, o América na pele do meu caçula, o Afonso representando o imenso e carinhoso apoio que a Globo me dá desde o dia 22/06 naquele episódio que marcou um cavalo de pau na minha vida, minha equipe maravilhosa na Copa, o Bangu (buldogue mais lindo do mundo) e o Luís Roberto voltando! Ele também teve seus desafios, grandes! E está de volta. Me inspirando. Até já, gente boa! Volto já. Quando der, quando for o tempo certo. E quando isso acontecer, por favor, me abracem! Muito. Tô morrendo de saudade", concluiu.

Relembre

Alex Escobar passou mal durante uma participação no "Encontro com Patrícia Poeta", em 22 de junho, quando estava em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Por causa do episódio, deixou a cobertura da Copa do Mundo e retornou ao Brasil para realizar exames e iniciar o tratamento.

O jornalista foi diagnosticado com miastenia, uma doença autoimune que pode afetar funções como a fala e a mastigação. Com isso, ele passou por uma cirurgia em agosto. Os médicos retiraram um tumor de aparência benigna do timo, órgão localizado na região do peito e ligado ao sistema de defesa do organismo.