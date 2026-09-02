Solange Almeida curtiu descanso em dia na praia - Reprodução/Instagram

Solange Almeida curtiu descanso em dia na praia Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2026 16:57

Rio - Solange Almeida , de 52 anos, aproveitou um momento relaxante nesta quarta-feira (2) e renovou o bronzeado em uma praia de Fortaleza, no Ceará. A cantora exibiu a boa forma enquanto se refrescava com um banho de mar e tomava uma ducha.

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A publicação feita pela artista chamou atenção dos seguidores. "Uma sereia linda", elogiou um fã. "Maravilhosa, bonita e cheirosa", disse outro. "A natureza parou para ver a beleza da Sol", comentou um terceiro.

Solange Almeida passou por uma transformação física após realizar a cirurgia bariátrica em 2008 e eliminou cerca de 57 kg. A decisão foi motivada por problemas de saúde e, hoje, ela mantém o resultado com uma rotina de treinos e alimentação equilibrada.