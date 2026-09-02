Solange Almeida curtiu descanso em dia na praia Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Solange Almeida, de 52 anos, aproveitou um momento relaxante nesta quarta-feira (2) e renovou o bronzeado em uma praia de Fortaleza, no Ceará. A cantora exibiu a boa forma enquanto se refrescava com um banho de mar e tomava uma ducha.
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Solange Almeida curtiu descanso em dia na praia - Reprodução/Instagram
Solange Almeida renovou o bronzeado em Fortaleza - Reprodução/Instagram
Solange Almeida exibiu as curvas em praia do Ceará - Reprodução/Instagram
Solange Almeida se refrescou em banho de mar - Reprodução/Instagram
A publicação feita pela artista chamou atenção dos seguidores. "Uma sereia linda", elogiou um fã. "Maravilhosa, bonita e cheirosa", disse outro. "A natureza parou para ver a beleza da Sol", comentou um terceiro.
Solange Almeida passou por uma transformação física após realizar a cirurgia bariátrica em 2008 e eliminou cerca de 57 kg. A decisão foi motivada por problemas de saúde e, hoje, ela mantém o resultado com uma rotina de treinos e alimentação equilibrada. 