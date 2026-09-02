Solange Almeida curtiu descanso em dia na praia Reprodução/Instagram
De biquíni, Solange Almeida curte banho de mar
Artista compartilhou fotos do momento de lazer em uma praia do Ceará, nesta quarta-feira (2)
De biquíni, Solange Almeida curte banho de mar
Artista compartilhou fotos do momento de lazer em uma praia do Ceará, nesta quarta-feira (2)
Marina Sena vira assunto por escolha de livro após término
Cantora apareceu lendo 'Dom Casmurro' e publicação fez fãs associarem obra ao fim do namoro com Juliano Floss
Ratinho comenta polêmica com Erika Hilton e tem fala transfóbica
Apresentador expressou críticas à deputada em entrevista ao programa de podcast ‘Papagaio Falante’
Bianca Andrade desmente boato sobre envolvimento com Pedro Scooby
Influenciadora se defendeu em comentário no perfil 'Gossip do Dia' e disse que está comprometida
Brunna Gonçalves mostra garagem de R$ 5 milhões com Ludmilla
Bailarina exibiu quatro carros de luxo, falou sobre os favoritos e revelou que ainda sonha com uma Lamborghini e Ferrari
Lauana Prado anuncia retorno aos palcos após chegada do filho
Cantora levará projeto sertanejo para Belo Horizonte em dezembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.