Brunna Gonçalves mostra sua coleção de carros - Reprodução / Instagram

Brunna Gonçalves mostra sua coleção de carrosReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2026 14:31 | Atualizado 02/09/2026 14:35

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O modelo mais caro da coleção é a Mercedes-AMG G 63 Brabus 800, avaliada em cerca de R$ 3,8 milhões. O automóvel era um sonho de Ludmilla e também se tornou o favorito de Brunna."Esse carro era o sonho da Ludmilla e graças a Deus conseguimos realizar, porque ele não é barato... Olha como ele é lindo. Eu me acho aquelas americanas, tipo Kylie Jenner, quando estou com ele. Eu falei para Ludmilla que ela está me acostumando com coisa boa", disse.Outro veículo da garagem é uma Range Rover Sport, avaliada em R$ 1,2 milhão. Brunna contou que escolheu o modelo por causa do espaço, principalmente após a chegada de Zuri, primeira filha do casal, em maio de 2025. "Um dos motivos de eu ter escolhido esse carro é por que ele é muito grande, muito espaçoso, cabe a cadeirinha e o carrinho da Zuri. Cabe tudo", justificou.A bailarina também possui um Land Rover Discovery, avaliado em cerca de R$ 730 mil, que ganhou de Ludmilla no mesmo dia em que foi aprovada na autoescola. "Tirei minha habilitação de manhã e de tarde Ludmilla já estava com esse carro com um laçarote vermelho me esperando na garagem. Eu fiquei louca! É o sonho de qualquer pessoa ganhar a habilitação e já ganhar o carro junto. Nunca imaginei na minha vida ter um carrão desse", admitiu.A coleção ainda inclui um Jeep Compass, estimado em cerca de R$ 150 mil. O veículo fica à disposição dos funcionários quando precisam resolver compromissos relacionados à casa. "Esse é o carro da casa. Todo mundo que trabalha lá em casa pode usar ele. A gente mora num condomínio que é muito afastado, então precisa ter carro pra fazer essas emergências de ir no mercado ou na farmácia", explicou.Brunna contou que passou a se interessar mais por carros depois que tirou a carteira de habilitação. Apesar da garagem de luxo, ela ainda tem outros modelos na lista de desejos e revelou que sonha em ter uma Lamborghini e uma Ferrari.