Gracindo Jr. - Reprodução / Instagram

Gracindo Jr.Reprodução / Instagram

Publicado 02/09/2026 11:30

Rio - A morte de Gracindo Jr., aos 83 anos , na noite de terça-feira (1º), provocou uma série de homenagens nas redes sociais. Artistas que dividiram cenas, trabalhos e momentos da vida pessoal com o ator e diretor destacaram o talento, a generosidade e o legado deixado por ele em mais de cinco décadas de carreira.

Zezé Motta relembrou a parceria com Gracindo Jr. na novela "Ouro Verde", gravada em Portugal. No período em que viveu no país, a atriz teve no colega uma de suas companhias mais próximas. "Aos 82 anos, a gente entende que viver também é aprender a se despedir. Mas entender não torna a ausência mais fácil. Acho que uma das grandes lutas da vida é justamente essa: continuar caminhando enquanto aprendemos a conviver com as saudades que vamos carregando pelo caminho. Hoje fica mais uma. Meu carinho à família, aos amigos e a todos que amavam Gracindo. Obrigada pela companhia meu colega, querido. Descanse em paz", afirmou.

Beth Goulart também prestou uma homenagem ao artista e ressaltou a importância dele para a dramaturgia brasileira. Filho de Paulo Gracindo, o ator deu continuidade a uma família ligada às artes. "Perdemos hoje Gracindo Júnior, um ator imenso, história viva da arte da interpretação. Filho do nosso eterno Paulo Gracindo e pai de uma família linda de artistas que honrou seu sobrenome com tanto talento e tanto amor. Gracindo Júnior era uma referência de excelência, sempre elegante e gentil. Meus sentimentos mais profundos a essa família tão querida que amamos e admiramos tanto", disse.

Maitê Proença, que trabalhou com Gracindo Jr. em produções como "A Marquesa de Santos" e "Dona Beija", havia visitado o ator em julho do ano passado. Na ocasião, compartilhou um registro do encontro e falou sobre o amigo. "A gente vê que ele tem paz, tem alegria, e que mostra afetividade por todos que o cercam. Obrigada Daisy querida por cuidar tão BEM deste seu companheiro lindo. Ele segue elegante e gentil como sempre foi", escreveu na época.

Sílvia Pfeifer recordou uma oportunidade profissional que recebeu do ator, que também construiu uma trajetória como diretor. Ela contou que trabalhou sob o comando dele em um episódio de "Você Decide". "Eu fui dirigida por ele, que me deu uma grande oportunidade de fazer um ‘Você Decide’. Eu acho que ele tem uma história e deixou um bom legado. Um ator inteligente e sensível e vai fazer falta", destacou.

Leonardo Brício revelou que esteve ao lado da família de Gracindo Jr. nas últimas horas de vida do artista. Os dois mantinham uma amizade que ultrapassou os trabalhos na televisão. "Obrigado amigo, obrigado Dayse , obrigado Gabriel por ter sido mensageiro de Deus e termos nos encontrado ontem um pouco antes e por isso pude acompanhar a passagem do seu pai, junto dos seus que hoje em dia me sinto parte dessa família linda, Dayse amada e sua dedicação e amor gigantesco, Dani, Pedro, Gabi, Yan , Bernardo . Guardo no melhor de mim os Natais que passamos juntos e tantos outros momentos de uma vida inteira. Que seu pai querido esteja fazendo uma festa reencontrando seu filho Epaminondas", declarou.

André Mattos destacou a experiência de ter conhecido Gracindo Jr. no ambiente profissional e lembrou ainda a admiração que já nutria por Paulo Gracindo, pai do artista. "Gracindo Jr, filho de Paulo Gracindo, um dos grandes mestres da televisão e do teatro, que eu aprendi a admirar desde criança. E depois, conhecendo Gracindo Jr. no trabalho, na profissão, eu passei a admirar mais o pai, o Paulo, e o Gracindo, o filho, que era de uma humanidade e generosidade em cena impressionante. Um homem que, profundamente, conhecia a arte de representar", disse.

O governador em exercício do Rio, Ricardo Couto, também divulgou uma nota de pesar pela morte do ator. "Recebi com tristeza a notícia da morte do ator e diretor Gracindo Jr., um dos nomes fundamentais na construção da história da dramaturgia brasileira. Ao longo de mais de cinco décadas dedicadas ao teatro, à televisão, ao rádio e ao cinema, Gracindo Jr. teve uma trajetória marcada pelo talento, versatilidade e compromisso com a cultura e o entretenimento. Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", afirmou.

Gracindo Jr. integrou o primeiro elenco da TV Globo e já fazia parte da emissora na inauguração, em 1965. Ao longo da carreira, passou por produções como "O Casarão", "O Salvador da Pátria", "Rainha da Sucata", "Explode Coração" e "Celebridade", além de trabalhos no cinema, no teatro e no rádio.