Paolla Oliveira compartilha registro de treino de crossfit - Reprodução Instagram

Paolla Oliveira compartilha registro de treino de crossfitReprodução Instagram

Publicado 02/09/2026 18:57

Rio - Paolla Oliveira compartilhou nesta quarta-feira (2) um registro de sua rotina de exercícios. A atriz apareceu nos Stories do Instagram durante um treino de crossfit, sentada em uma das caixas usadas na atividade e sorrindo para a câmera.

Para a sessão, Paolla escolheu um conjunto fitness acinzentado com acabamento metalizado, formado por top e legging de alta compressão, deixando a barriga à mostra.



A atriz ainda completou o visual com uma jaqueta leve aberta e tênis brancos.