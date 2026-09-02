Paolla Oliveira compartilha registro de treino de crossfitReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Paolla Oliveira compartilhou nesta quarta-feira (2) um registro de sua rotina de exercícios. A atriz apareceu nos Stories do Instagram durante um treino de crossfit, sentada em uma das caixas usadas na atividade e sorrindo para a câmera.
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Para a sessão, Paolla escolheu um conjunto fitness acinzentado com acabamento metalizado, formado por top e legging de alta compressão, deixando a barriga à mostra.

A atriz ainda completou o visual com uma jaqueta leve aberta e tênis brancos.