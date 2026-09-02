Cintia Dicker recebe visita da mãe após fim com Pedro Scooby - Reprodução Instagram

Cintia Dicker recebe visita da mãe após fim com Pedro ScoobyReprodução Instagram

Publicado 02/09/2026 17:20

Rio - Cintia Dicker ganhou a companhia da mãe, Anelise Dicker, nesta quarta-feira (2), poucos dias após o anúncio do fim de seu relacionamento com Pedro Scooby. A atriz publicou uma foto de um chimarrão nas redes sociais e brincou com a chegada da mãe: "Chimarrão significa que mamãe chegou!".

Gaúcha de Campo Bom, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Cintia mantém uma relação próxima com a família. O registro foi compartilhado após ela e Scooby anunciarem a separação na última segunda-feira (31).



Os dois ficaram juntos por sete anos e são pais de Aurora, de três anos. Em entrevista ao Metrópoles, o surfista contou que o casal já estava separado havia cerca de dois meses e que não morava mais junto.



Apesar do fim do relacionamento, Scooby afirmou que os dois continuaram viajando em família durante o período e que pretendem manter uma boa relação pela filha. "Nunca imaginei que pudesse ter uma relação assim após o casamento, e acredito que isso seja o verdadeiro amor! Ela vai poder contar sempre comigo e eu sempre com ela", declarou.



O surfista também negou que o término tenha sido provocado por traição ou desrespeito e pediu que o momento seja respeitado. "Antes que fiquem especulando, não houve traição, nem desrespeito! Muito pelo contrário! Espero que todos respeitem esse momento", afirmou.