Cintia Dicker recebe visita da mãe após fim com Pedro ScoobyReprodução Instagram
Os dois ficaram juntos por sete anos e são pais de Aurora, de três anos. Em entrevista ao Metrópoles, o surfista contou que o casal já estava separado havia cerca de dois meses e que não morava mais junto.
Apesar do fim do relacionamento, Scooby afirmou que os dois continuaram viajando em família durante o período e que pretendem manter uma boa relação pela filha. "Nunca imaginei que pudesse ter uma relação assim após o casamento, e acredito que isso seja o verdadeiro amor! Ela vai poder contar sempre comigo e eu sempre com ela", declarou.
O surfista também negou que o término tenha sido provocado por traição ou desrespeito e pediu que o momento seja respeitado. "Antes que fiquem especulando, não houve traição, nem desrespeito! Muito pelo contrário! Espero que todos respeitem esse momento", afirmou.
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