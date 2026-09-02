Bianca Andrade negou suposto envolvimento com Pedro Scooby Reprodução/Instagram
Bianca Andrade desmente boato sobre envolvimento com Pedro Scooby
Influenciadora se defendeu em comentário no perfil 'Gossip do Dia' e disse que está comprometida
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