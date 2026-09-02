Bianca Andrade negou suposto envolvimento com Pedro Scooby Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Bianca Andrade se manifestou sobre as especulações de que seria o suposto pivô do término do casamento de Pedro Scooby e Cintia Dicker. Nesta quarta-feira (2), a influenciadora negou um romance com o colega do quadro "Dança dos Famosos" e revelou que vive um relacionamento com outro pessoa. 
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Bianca Andrade - Reprodução/Instagram
Pedro Scooby confirmou término do casamento com Cintia Dicker - Reprodução/Instagram
Bianca Andrade negou suposto envolvimento com Pedro Scooby - Reprodução/Instagram
A ex-BBB rebateu o rumor em um comentário deixado na publicação do perfil "Gossip do Dia", no Instagram. "Ah, pronto. Eu tô comprometida, galera! Eu e Pedro Scooby somos amigos!", afirmou.
Mais cedo, o surfista também desmentiu qualquer envolvimento com a influenciadora. A reação aconteceu em uma publicação do podcast "Disse Me Disse", que levantou a hipótese ao compartilhar um trecho de uma transmissão ao vivo. 
"Inventando história para ganhar like? Tem humanidade, não? Ficar mentindo?", escreveu.
Pedro Scooby e Cintia Dicker começaram o relacionamento no fim de 2019 e oficializaram a união no ano seguinte. Eles são pais de Aurora, de três anos. O surfista também é pai de Dom, de 14, e dos gêmeos Liz e Bem, de dez anos, frutos do relacionamento anterior com Luana Piovani.