Bianca Andrade negou suposto envolvimento com Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Bianca Andrade negou suposto envolvimento com Pedro Scooby Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2026 15:46

Rio - Bianca Andrade se manifestou sobre as especulações de que seria o suposto pivô do término do casamento de Pedro Scooby e Cintia Dicker . Nesta quarta-feira (2), a influenciadora negou um romance com o colega do quadro "Dança dos Famosos" e revelou que vive um relacionamento com outro pessoa.

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A ex-BBB rebateu o rumor em um comentário deixado na publicação do perfil "Gossip do Dia", no Instagram. "Ah, pronto. Eu tô comprometida, galera! Eu e Pedro Scooby somos amigos!", afirmou.

"Inventando história para ganhar like? Tem humanidade, não? Ficar mentindo?", escreveu.

Pedro Scooby e Cintia Dicker começaram o relacionamento no fim de 2019 e oficializaram a união no ano seguinte. Eles são pais de Aurora, de três anos. O surfista também é pai de Dom, de 14, e dos gêmeos Liz e Bem, de dez anos, frutos do relacionamento anterior com Luana Piovani.