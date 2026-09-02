Millie Bobby Brown e Jake BongioviReprodução/Instagram
Na legenda, ela escreveu: "Recém-saída de agosto", e mostrou momentos de descanso no último mês. Entre as imagens, ela aparece aproveitando tempo com Bongiovi e a filha, passeando, andando de barco, e relaxando em uma prancha de stand up paddle.
Em uma das fotos, ela e a filha estão usando looks combinando. Já em outra imagem, Millie exibiu figura com saída de praia transparente e biquíni com pedras coloridas.
A atriz e o marido iniciaram o relacionamento em 2021, e ficaram noivos em 2023. Eles oficializaram a união no ano seguinte, em 2024, e celebraram o matrimônio em festa na região da Toscana, na Itália.
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