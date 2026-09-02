Andressa Urach se revolta com condenação de MC Pipokinha e compara caso a Anitta - Reprodução / Instagram

Andressa Urach se revolta com condenação de MC Pipokinha e compara caso a AnittaReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2026 08:51

ala madonna: cantora anitta realiza performance ousada de "divino sexual" no show de abertura da turnê do equilibrium https://t.co/xvdNH57RcU — OMusic (@omusicnet) August 1, 2026

"É assim que a mídia trata os 'amigos' dela. Show da MC Pipokinha: crime. Show da Anitta: arte. Não entendo por que a lei é para uns e para outros não", disse.A condenação de MC Pipokinha está relacionada a uma apresentação realizada em um trio elétrico no dia 16 de fevereiro de 2023. Segundo informações divulgadas pelo G1, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul apontou que vídeos registraram a cantora parcialmente nua e em simulações de atos sexuais durante o espetáculo.Ainda de acordo com a acusação, o palco podia ser visto por estudantes de uma escola próxima, e a apresentação aconteceu durante o horário de aula. Adolescentes teriam sido expostos ao conteúdo apresentado no local.MC Pipokinha anunciou, em 2025, uma pausa na carreira para cuidar da saúde emocional e física. A cantora ficou afastada dos palcos por cerca de um ano e já afirmou que pretende retomar as apresentações em 2027.