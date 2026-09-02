Cariúcha critica Mara Maravilha - Reprodução do Instagram

Cariúcha critica Mara MaravilhaReprodução do Instagram

Publicado 02/09/2026 07:29

Rio - Sem papas na língua, Cariúcha criticou Mara Maravilha em vídeos publicados no Instagram Stories nesta terça-feira (1º). O bafafá começou após a assessoria da cantora questionar declarações feitas pela apresentadora no programa "SuperPop", da RedeTV!, que vai ao ar nesta quarta-feira (2). Revoltada, a ex-A Fazenda chamou a artista de "recalcada", garantiu que a atração não sofrerá alterações e ainda ironizou o sucesso dela: "Tá lotando uma pracinha?"

"Estava aqui quietinha na minha. A assessoria da Mara Maravilha entrou em contato com minha filha, Mirela. Veio perguntar o porquê que eu falei da Mara no meu programa que vai ao ar amanhã (hoje). Eu falei porque eu quis! A boca é minha, a opinião é minha, eu dei minha opinião, eu falei dela porque eu quis! Até porque não sou amiga dela", afirmou Cariúcha.

A apresentadora explicou o contexto da declaração. "Simplesmente eu falei de um fato que ela veio para as redes sociais, ficou semanas enchendo o saco da Xuxa, falando mal do maiô da Xuxa, da idade da Xuxa. Amor, você deu a sua opinião, eu dei a minha também. E falo e repito: você é uma recalcada!"

"Falo e repito: você é uma recalcada. Porque você queria ter o sucesso da Xuxa, não teve. Tem que admitir que a Xuxa é a maior da sua geração e até hoje. A Xuxa é a rainha! E você tem que aceitar isso... Você não evoluiu. Uma mulher da sua idade não se comportar e não evoluir... Na vida, a gente tem que evoluir. Eu evoluí. A gente tem que aceitar que não é a maioral", completou.

Em seguida, Cariúcha comentou que não vai fazer alterações na atração da RedeTV! para tirar sua declaração sobre Mara. "O programa vai ao ar do jeitinho que foi gravado, sem cortar nada, dando a minha opinião. Até porque todo mundo me conhece com a minha opinião, e eu dei minha opinião. Se as pessoas vêm para as redes sociais dar sua opinião, eu também venho dar a minha no meu programa."



A apresentadora, então, pediu: "Para de ficar perturbando minha filha e minha assessoria. Me deixa em paz. Estou quieta na minha, é só me deixar em paz". Cariúcha, por fim, provocou Mara: "E por último, não menos importante, a virilha da Xuxa está lotando estádios. E o seu gogó? Está lotando uma pracinha? Hum? Me deixa em paz, hein!"

Veja: