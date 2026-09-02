Pedro Scooby nega envolvimento de Bianca Andrade em separação de Cintia Dicker - Reprodução / Instagram

Pedro Scooby nega envolvimento de Bianca Andrade em separação de Cintia DickerReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2026 07:51





A reação aconteceu em uma publicação do podcast "Disse Me Disse", que levantou a hipótese ao compartilhar um trecho de uma live. Nos comentários, Scooby criticou o conteúdo e afirmou que a informação não é verdadeira. "Inventando história para ganhar like? Tem humanidade, não? Ficar mentindo?", escreveu.



A manifestação ocorreu depois de Cintia confirmar, por meio de sua assessoria de imprensa, o término do relacionamento. Antes disso, Scooby havia contado ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, que os dois estavam separados há cerca de dois meses. "A assessoria de imprensa de Cintia Dicker confirma o término do relacionamento entre Cintia e Pedro Scooby. O ciclo juntos, como casal, se encerrou, com respeito, que segue eterno. Cintia agradece todo o carinho e não comentará novas questões particulares", informou o comunicado.



Após a confirmação, a modelo publicou nas redes sociais uma mensagem com desejos para setembro. "Setembro será repleto de paz. Setembro será repleto de cura. Setembro será repleto de amor. Setembro será repleto de bênçãos. Setembro será repleto de gratidão. Setembro será repleto de felicidade. Setembro será repleto de conquistas. Setembro será repleto de crescimento. Setembro será repleto de prosperidade".



Pedro Scooby e Cintia Dicker começaram o relacionamento no fim de 2019 e oficializaram a união no ano seguinte. Eles são pais de Aurora, de três anos. O surfista também é pai de Dom, de 14, e dos gêmeos Liz e Bem, de dez anos, frutos do relacionamento anterior com Luana Piovani. Rio - Pedro Scooby se manifestou nesta terça-feira (1º) após Bianca Andrade ser apontada nas redes sociais como possível pivô do fim de seu casamento com Cintia Dicker . O surfista negou qualquer envolvimento da influenciadora, sua colega no "Dança dos Famosos", na separação.A reação aconteceu em uma publicação do podcast "Disse Me Disse", que levantou a hipótese ao compartilhar um trecho de uma live. Nos comentários, Scooby criticou o conteúdo e afirmou que a informação não é verdadeira. "Inventando história para ganhar like? Tem humanidade, não? Ficar mentindo?", escreveu.A manifestação ocorreu depois de Cintia confirmar, por meio de sua assessoria de imprensa, o término do relacionamento. Antes disso, Scooby havia contado ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, que os dois estavam separados há cerca de dois meses. "A assessoria de imprensa de Cintia Dicker confirma o término do relacionamento entre Cintia e Pedro Scooby. O ciclo juntos, como casal, se encerrou, com respeito, que segue eterno. Cintia agradece todo o carinho e não comentará novas questões particulares", informou o comunicado.Após a confirmação, a modelo publicou nas redes sociais uma mensagem com desejos para setembro. "Setembro será repleto de paz. Setembro será repleto de cura. Setembro será repleto de amor. Setembro será repleto de bênçãos. Setembro será repleto de gratidão. Setembro será repleto de felicidade. Setembro será repleto de conquistas. Setembro será repleto de crescimento. Setembro será repleto de prosperidade".Pedro Scooby e Cintia Dicker começaram o relacionamento no fim de 2019 e oficializaram a união no ano seguinte. Eles são pais de Aurora, de três anos. O surfista também é pai de Dom, de 14, e dos gêmeos Liz e Bem, de dez anos, frutos do relacionamento anterior com Luana Piovani.

Novo pronunciamento

Nesta quarta-feira (2), Pedro Scooby voltou a falar sobre os rumores nas redes sociais e reforçou que não se envolveu com Bianca Andrade. O surfista afirmou ainda que traição não foi o motivo do fim do casamento com Cintia Dicker.



"Galera, vamos lá. Vou falar aqui da minha boca, porque em respeito à Cíntia né, também. Eu não fiquei com ninguém, não tô ficando com ninguém. Traição não foi o motivo da nossa separação. A gente tá separado há dois meses. E, claro que a gente espera respeito pela família, porque é um momento super difícil pra família", disse ele no stories do Instagram.



Scooby também criticou a divulgação de informações que, segundo ele, não são verdadeiras. "Entendo que site de fofoca tem que ficar dando notícia, alimentando notícia, mas inventar história é uma coisa muito feia. Inventar, criar uma notícia só pra ganhar like, inventar uma história que não existiu é muito feio".



Por fim, o surfista afirmou que ele e Cintia mantêm uma relação próxima mesmo após a separação. "Então é isso, tô falando da minha boca aqui só pra as pessoas já ficarem sabendo: não, não teve, não fiquei com ninguém… traição não foi o motivo da nossa separação. E, pelo contrário, né? Eu e ela estamos muito bem, muito unidos nesse momento. Um apoiando o outro, um fazendo bem pro outro, a gente se fala todo dia. E, bom, dentro do possível está tudo certo", completou.