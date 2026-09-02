Ana Paula Renault conversa com Nicole Kidman e Sandra Bullock e celebra - Reprodução do Instagram

Ana Paula Renault conversa com Nicole Kidman e Sandra Bullock e celebraReprodução do Instagram

Publicado 02/09/2026 08:52

Rio - Ana Paula Renault marcou presença na pré-estreia do filme "Da Magia À Sedução: Feitiço De Amor", em Los Angeles, nos Estados Unidos, e conversou com as estrelas do elenco no tapete vermelho. Em vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (1º), a campeã do "BBB 26" interage com Nicole Kidman, Sandra Bullock, Joey King e Xolo Maridueña e vibra com a oportunidade.

No vídeo, Ana mostrou Nicole dando um 'oi' para o Brasil. "Que bom que estão com a gente", afirmou a atriz. A ex-BBB também convidou Sandra para "tomar uma margarita" e recebeu um elogio de Joey King: "Você está incrível. Que vestido legal".







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"Conversei com Nicole Kidman, Sandra Bullock e o elenco de 'Magia e Sedução: Feitiço de Amor', ouvi declarações lindas sobre o Brasil e ainda teve estilista brasileira sendo exaltada no meio dessa história. Tem magia, surpresa, encontros e muita coisa boa até o último segundo, então assistam até o fim!", escreveu Ana na legenda da publicação. "E nunca se esqueçam: Mulher nenhuma deve ter medo da própria mágica!", completou.



Baseado no livro "O Livro de Magia" de Alice Hoffman, o longa "Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor" estreia no dia 10 de setembro no Brasil.

Assista ao trailer: