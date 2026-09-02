Luciana Gimenez compartilhou registros de uma viagem a Lisboa, em PortugalReprodução / Instagram

Mais artigos de Carolina Irigoyen
Carolina Irigoyen
Rio - Luciana Gimenez, de 56 anos, compartilhou, nesta quarta-feira (2), registros de uma viagem a Lisboa, em Portugal. Hospedada em um hotel cinco estrelas, a apresentadora apareceu de biquíni em uma selfie no espelho antes de aproveitar a área de lazer do local.

Antes do registro, Luciana mostrou o café da manhã servido no quarto. A bandeja tinha ovos, frutas, pães, café e suco. A apresentadora está hospedada no The One Palácio da Anunciada, em que as diárias podem ultrapassar R$ 10,1 mil, dependendo da acomodação e do número de hóspedes.
LEIA MAIS: Ana Hikari exibe boa forma durante férias no verão europeu
LEIA MAIS: Ticiane Pinheiro exibe boa forma em fotos de biquíni na Grécia

A hospedagem conta com piscinas, spa, sauna, academia, terraço, restaurante, bar e jardim. Os quartos ainda oferecem ar-condicionado, frigobar, televisão e vista para a cidade.

Localizado no centro de Lisboa, o hotel fica próximo ao Teatro Nacional Dona Maria II e ao Rossio.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa