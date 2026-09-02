Ratinho em programa 'Papagaio Falante' - Reprodução/YouTube

Ratinho em programa 'Papagaio Falante'Reprodução/YouTube

Publicado 02/09/2026 16:01

Rio – Ratinho, de 70 anos, voltou a se pronunciar sobre a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), de 33. Durante entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, nesta terça-feira (1º), criticou a parlamentar e fez declarações transfóbicas.



Em março, o apresentador já havia se manifestado negativamente sobre Hilton. Na ocasião, a deputada tinha sido eleita presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.



Em entrevista, ele afirmou que mantinha a opinião defendida na época. “Eu dei minha opinião e continuo com a mesma opinião. Eu acho que a Comissão da Mulher tem que ser presidida por uma mulher que seja mulher mesmo. Mulher que tem útero, que tem as dores da mulher”, disse.



O apresentador destacou, ainda, que não acredita que pessoas trans possam se identificar como mulheres, “Porque nós somos diferentes, não adianta achar que nós temos mais um gênero, não. É masculino e feminino. Masculino é XY, feminino é XX. Acabou, não queira inventar uma outra história que não existe. Trans não é mulher”.



Ele completou: “Trans é um ser humano que nasceu com coisas de mulher, mas não é mulher. Eu queria ser bonito também, mas não nasci com nariz bonitinho. E não é porque uma pessoa é trans que vou tratar ela mal. Nunca desrespeitei ninguém cara”.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de