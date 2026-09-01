Luana Piovani rejeitou convite para apresentação de Arlindinho - Reprodução/Instagram

Luana Piovani rejeitou convite para apresentação de Arlindinho Reprodução/Instagram

Publicado 01/09/2026 18:59

Rio - Luana Piovani contou aos seguidores, nesta terça-feira (1°), que rejeitou o convite para um show de Arlindinho após curtir uma roda de samba no Rio de Janeiro, onde festejava seu aniversário de 50 anos. A recusa foi motivada pelas recentes polêmicas envolvendo o término do namoro do sambista com Erika Januza.

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"Ontem a gente estava no Samba do Trabalhador [e foi] incrível, meu Deus do céu, não sei nem como estou aqui com essa cara organizada, porque estou morta por dentro. Estava na minha mesinha, tomando minha cerveja com as minhas manas, eis que o samba está acabando, e eis que chega um tio, tio não, um rapaz, e fala: 'Olha, vai acabar. Mas vamos para... e falou o nome do lugar, sei lá onde era. A gente olhou assim para o moço e falou: 'E o que vai ter lá?' Aí o moço respondeu: 'O Arlindinho vai tocar'", relatou.

A atriz explicou que o grupo ficou indignado e fez questão de negar a sugestão. "O cara veio na maior boa intenção do mundo, mas a gente já tinha tomado cerveja... inclusive ontem eu dei para tomar caipiroska de limão, então ainda tinha um degrauzinho da caipiroska. A gente olhou para a cara dele, eu olhei para minha mana, minha mana olhou para mim, a gente falou: 'Arlindinho?! Você está maluco, irmão?'", disse.

Luana Piovani reforçou que não esqueceu o flagra do sambista deixando uma casa de swing, enquanto ainda namorava a artista. "O coitado se meteu na trinca mais feminista que tinha ali naquele samba ontem e vem convidar a gente para assistir o Arlindinho?! Tudo de bom para o Arlindinho, desejo saúde, mas assim, não dá, né? Tá fresco, eu não esqueço as coisas, sou virginiana, tenho memória emocional muito forte. Ai, coitado. Se deu muito mal, parou na roda errada para oferecer entretenimento por Arlindinho", concluiu.

Relembre

Erika Januza anunciou o fim do relacionamento com Arlindinho em julho, após cerca de oito meses juntos. O ponto final no romance virou polêmica com a divulgação de imagens do sambista na saída de uma casa de swing no Rio. O cantor reconheceu que suas atitudes causaram decepção e afirmou que já havia conversado com a ex-namorada em particular.

"O que realmente importa é que minhas atitudes decepcionaram pessoas que não mereciam passar por isso. A Erika, quero pedir desculpas publicamente. E reafirmo aqui o que falei pessoalmente. Sinto muito por ter decepcionado você. Tenho muito respeito pela sua história e pela mulher que você é", declarou na época.