Virginia Fonseca compartilhou carrossel com registros das férias em Ibiza, na Espanha - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca compartilhou carrossel com registros das férias em Ibiza, na EspanhaReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2026 12:32

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Em um dos cliques, o jogador aparece com o celular em mãos enquanto registra Virginia deitada em uma espreguiçadeira. Outras fotos do álbum mostram a influenciadora posando sozinha com o mar ao fundo e aproveitando momentos com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.



A viagem também teve espaço para registros das crianças. José Leonardo aparece no colo da mãe e Maria Flor surge sorridente usando o boné vermelho da mãe durante o passeio. Em um dos cliques, o jogador aparece com o celular em mãos enquanto registra Virginia deitada em uma espreguiçadeira. Outras fotos do álbum mostram a influenciadora posando sozinha com o mar ao fundo e aproveitando momentos com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.A viagem também teve espaço para registros das crianças. José Leonardo aparece no colo da mãe e Maria Flor surge sorridente usando o boné vermelho da mãe durante o passeio.

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