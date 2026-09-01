Virginia Fonseca compartilhou carrossel com registros das férias em Ibiza, na EspanhaReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Virginia Fonseca compartilhou, nesta segunda-feira (31), um carrossel com registros das férias em Ibiza, na Espanha. Entre as imagens, a influenciadora aparece de biquíni em um iate, ao lado dos filhos, e também sendo fotografada pelo namorado, Vini Jr.
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Virginia Fonseca compartilhou carrossel com registros das férias em Ibiza, na Espanha - Reprodução / Instagram
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Virginia Fonseca compartilhou carrossel com registros das férias em Ibiza, na Espanha - Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca compartilhou carrossel com registros das férias em Ibiza, na Espanha - Reprodução / Instagram

Em um dos cliques, o jogador aparece com o celular em mãos enquanto registra Virginia deitada em uma espreguiçadeira. Outras fotos do álbum mostram a influenciadora posando sozinha com o mar ao fundo e aproveitando momentos com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

A viagem também teve espaço para registros das crianças. José Leonardo aparece no colo da mãe e Maria Flor surge sorridente usando o boné vermelho da mãe durante o passeio.
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Na publicação, a influenciadora brincou com o fim dos dias de lazer e fez referência a um meme de si mesma. "Agora é descansar...", escreveu. Vini Jr. entrou nos comentários e reagiu: "Ai curte hein". Uai Lázaro também brincou: "agora é descansar".

Virginia passou os últimos dias em Ibiza acompanhada de Vini Jr. e dos três filhos. A família deixou o destino europeu de jatinho na segunda-feira (31).

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa