Claude Troisgros e a psicóloga Clarisse Sette se separam - Reprodução do Instagram

Claude Troisgros e a psicóloga Clarisse Sette se separamReprodução do Instagram

Publicado 01/09/2026 09:52

Rio - Conhecido por apresentar programas como "Que Marravilha!", do GNT, e "Mestre do Sabor" , da TV Globo, o chef Claude Troisgros anunciou o fim de casamento com a psicóloga Clarisse Sette, após 20 anos. Em uma publicação conjunta feita por meio do Instagram, nesta segunda-feira (31), o ex-casal falou sobre as conquistas ao longo da união e disse que vão se tornar "melhores amigos".

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"São 20 anos, 4 filhos, 4 netos, foram 4 cachorros. Como dizer que não deu certo? São dezenas de amigos, milhares de dias e horas, centenas de lugares. Dentro e fora. Como dizer que não deu certo? Realizamos muita coisa boa para nós e para outros. Nos tornamos pessoas melhores juntos. Agora vamos nos tornar melhores amigos. Como dizer que não deu certo? Seguimos leais ao desejo de cuidar do nosso amor.

Nesse momento, em outro formato. Pra sempre juntos", diz a legenda da publicação.



"Sabemos do carinho de vocês mas, infelizmente, não vamos dar conta de responder a todos, por isso fecharemos os comentários. Aos poucos vamos chegando…. Mas não se preocupem conosco: está tudo bem", complementaram.