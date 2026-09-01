Bruna Marquezine e Shawn Mendes ajudam a distribuir mais de 3 mil quentinhas no RioReprodução / Instagram
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Registros publicados pelo perfil da iniciativa mostram os dois durante a entrega. Shawn ficou responsável por distribuir garrafas de água, enquanto Bruna entregou pacotes de bolacha água e sal para quem aguardava na fila.
"3.315 quentinhas distribuídas. Mais um projeto macarrão com salsicha entregue com sucesso", comemorou a página oficial da ação. O trabalho da paróquia acontece todas as segundas-feiras na capital fluminense.
Shawn Mendes e Bruna Marquezine hoje no projeto social ‘Macarrão com Salsicha’, uma iniciativa da Paróquia Santa Rita de Cássia, no Rio de Janeiro.— Hey Shawn Brasil (@HeyShawnBRA) September 1, 2026
A mãe da atriz é voluntária no projeto. pic.twitter.com/woEtuR6pzE
A participação ocorre pouco depois de Bruna e Shawn visitarem outro projeto social, desta vez em Angola. Os dois conheceram a Aldeia Nissi, iniciativa criada em 2009 pelo ator brasileiro Caique Oliveira, líder da Companhia de Artes Nissi. O projeto atende cerca de 1,5 mil crianças e jovens diariamente, com atividades que vão da educação infantil ao ensino secundário.
As ações sociais também fizeram parte das comemorações de aniversário do casal em agosto. No dia 4, quando completou 31 anos, Bruna visitou a Casa Amarela Providência, no Morro da Providência, no Rio, ao lado de Shawn. Na ocasião, o músico publicou sua primeira declaração pública de amor à atriz.
"Feliz aniversário, meu bebê. Você é luz e é uma mãe em todos os lugares pelos quais passa. Não quero ser muito meloso, mas você realmente mudou a minha vida e eu sou incrivelmente grato por você. Eu te amo muito, muito, muito! Todos nós te amamos, amor", escreveu ele.
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