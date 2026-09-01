Bruna Marquezine e Shawn Mendes ajudam a distribuir mais de 3 mil quentinhas no Rio - Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine e Shawn Mendes ajudam a distribuir mais de 3 mil quentinhas no RioReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2026 08:38

Rio - Bruna Marquezine e Shawn Mendes participaram de uma ação solidária na noite de segunda-feira (31), no Rio de Janeiro. A atriz e o cantor canadense se juntaram a voluntários do projeto "Macarrão com Salsicha", da Paróquia Santa Rita de Cássia, que distribuiu 3.315 quentinhas para pessoas em situação de rua.

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Registros publicados pelo perfil da iniciativa mostram os dois durante a entrega. Shawn ficou responsável por distribuir garrafas de água, enquanto Bruna entregou pacotes de bolacha água e sal para quem aguardava na fila.



"3.315 quentinhas distribuídas. Mais um projeto macarrão com salsicha entregue com sucesso", comemorou a página oficial da ação. O trabalho da paróquia acontece todas as segundas-feiras na capital fluminense. Registros publicados pelo perfil da iniciativa mostram os dois durante a entrega. Shawn ficou responsável por distribuir garrafas de água, enquanto Bruna entregou pacotes de bolacha água e sal para quem aguardava na fila."3.315 quentinhas distribuídas. Mais um projeto macarrão com salsicha entregue com sucesso", comemorou a página oficial da ação. O trabalho da paróquia acontece todas as segundas-feiras na capital fluminense.