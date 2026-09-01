Gloria Groove é casada com Pedro Lopes - Reprodução / Instagram

Gloria Groove é casada com Pedro LopesReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2026 07:50

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Em entrevista ao podcast "Desculpa Alguma Coisa", Gloria contou que tinha 19 anos quando começou a namorar Pedro, que na época tinha 27. Segundo a artista, o diálogo sempre foi uma das bases da relação."Relacionamento é você ir renovando o contrato, isso eu entendo muito hoje em dia. A gente conversa, existe diálogo. Sempre foi [um relacionamento] aberto, desde o começo. Veio dele a decisão porque ele via em mim uma coisa assim 'você está começando a sua vida agora'", explicou.A cantora afirmou que Pedro já tinha mais experiências amorosas quando os dois se conheceram e que a liberdade proposta por ele contribuiu para a forma como passou a enxergar os relacionamentos."Ele é meu segundo namorado e ele deve estar no quinto, sexto relacionamento dele. Ele foi a pessoa que veio em mim e disse: 'A gente vai namorar, mas você vai viver sua vida'. Sou muito grata a isso, porque o que eu entendi e aprendi... a liberdade individual de poder viver relacionamentos que estavam em paralelo foi me munindo de um entendimento novo e muito mais maduro do que é se relacionar", declarou.Para Gloria, o modelo também teve impacto em seu amadurecimento pessoal ao longo dos últimos anos. Ela destacou que o relacionamento atravessou, ao mesmo tempo, as mudanças provocadas pelo crescimento de sua carreira e pela fama."Talvez, se eu tivesse ficado esses 11 anos num relacionamento fechado e um dia saísse, eu ia sair uma pamonha, porque imagina você estacionar o seu entendimento sobre homem e relacionamento com 19 anos. Junto com meu o relacionamento com ele, veio a fama e o sucesso, então essa coisa do desejo vai se situando em outro lugar da vida. A gente já vive aberto há 11 anos e funciona muito bem", garantiu.A drag queen também rebateu a ideia de que uma relação aberta significa uma busca constante por encontros sexuais. Segundo ela, a liberdade entre o casal provoca justamente o efeito contrário."As pessoas acham que relacionamento aberto é muito sobre a putaria, mas vou dizer que é o contrário. Eu vejo muito mais esse fogo e essa chama da putaria em relacionamentos que são fechados e a pessoa tem aquilo como algo proibido e que ela não pode. É uma idealização achar que casais abertos vivem no swing. Muito pelo contrário. A liberdade faz a gente ficar mais tranquilo", afirmou.Por fim, Gloria brincou sobre a rotina intensa de trabalho e a falta de tempo livre. "Queria tempo para fazer toda essa putaria", disse aos risos.Gloria Groove e Pedro Lopes estão juntos desde 2014 e oficializaram a união civil em novembro de 2025, após quase 11 anos de relacionamento.