Lionel Richie foi internado em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, após passar mal durante um show Reprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Lionel Richie, de 77 anos, foi internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, após passar mal durante um show no último sábado (29). Segundo o TMZ, o cantor procurou o hospital por conta própria para realizar exames, e os médicos investigam a possibilidade de uma leve desidratação.

A apresentação aconteceu no The Muny, em Forest Park. Testemunhas ouvidas pelo site relataram que o artista demonstrou dificuldades na reta final do espetáculo e pediu uma cadeira à equipe durante "All Night Long", última música do repertório, para continuar a performance sentado.
Este é o segundo episódio de saúde envolvendo Lionel durante a atual turnê conjunta com o grupo Earth, Wind & Fire. Em junho, ele também precisou de atendimento médico após passar mal durante uma apresentação em St. Paul, em Minnesota.
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Na ocasião, Richie disse ao público que estava se sentindo "tonto" e "estranho", interrompeu o show e chegou a cantar sentado. Depois, foi atendido por paramédicos nos bastidores e levado de ambulância a um hospital como medida de precaução.
Fontes próximas ao cantor afirmaram que a expectativa é de que Richie receba alta nesta terça-feira (1º).

Nas redes sociais, fãs desejaram uma recuperação rápida ao cantor. "Meu Deus, tomara que (...) esteja bem e se recupere logo", escreveu um usuário. Outro comentou: "Tomara que ele se recupere logo, desidratação não é brincadeira não". "Melhoras para a lenda", acrescentou um terceiro.

A agenda de Lionel prevê novas apresentações nos Estados Unidos nas próximas semanas e um show em São Paulo, marcado para 19 de dezembro.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa