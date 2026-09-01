Lionel Richie foi internado em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, após passar mal durante um show Reprodução / Instagram
A apresentação aconteceu no The Muny, em Forest Park. Testemunhas ouvidas pelo site relataram que o artista demonstrou dificuldades na reta final do espetáculo e pediu uma cadeira à equipe durante "All Night Long", última música do repertório, para continuar a performance sentado.
Na ocasião, Richie disse ao público que estava se sentindo "tonto" e "estranho", interrompeu o show e chegou a cantar sentado. Depois, foi atendido por paramédicos nos bastidores e levado de ambulância a um hospital como medida de precaução.
Nas redes sociais, fãs desejaram uma recuperação rápida ao cantor. "Meu Deus, tomara que (...) esteja bem e se recupere logo", escreveu um usuário. Outro comentou: "Tomara que ele se recupere logo, desidratação não é brincadeira não". "Melhoras para a lenda", acrescentou um terceiro.
A agenda de Lionel prevê novas apresentações nos Estados Unidos nas próximas semanas e um show em São Paulo, marcado para 19 de dezembro.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa