Lionel Richie foi internado em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, após passar mal durante um show - Reprodução / Instagram

Lionel Richie foi internado em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, após passar mal durante um show Reprodução / Instagram

Publicado 01/09/2026 08:18





A apresentação aconteceu no The Muny, em Forest Park. Testemunhas ouvidas pelo site relataram que o artista demonstrou dificuldades na reta final do espetáculo e pediu uma cadeira à equipe durante "All Night Long", última música do repertório, para continuar a performance sentado. Rio - Lionel Richie , de 77 anos, foi internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, após passar mal durante um show no último sábado (29). Segundo o TMZ, o cantor procurou o hospital por conta própria para realizar exames, e os médicos investigam a possibilidade de uma leve desidratação.A apresentação aconteceu no The Muny, em Forest Park. Testemunhas ouvidas pelo site relataram que o artista demonstrou dificuldades na reta final do espetáculo e pediu uma cadeira à equipe durante "All Night Long", última música do repertório, para continuar a performance sentado.

Este é o segundo episódio de saúde envolvendo Lionel durante a atual turnê conjunta com o grupo Earth, Wind & Fire. Em junho, ele também precisou de atendimento médico após passar mal durante uma apresentação em St. Paul, em Minnesota.

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Na ocasião, Richie disse ao público que estava se sentindo "tonto" e "estranho", interrompeu o show e chegou a cantar sentado. Depois, foi atendido por paramédicos nos bastidores e levado de ambulância a um hospital como medida de precaução. Na ocasião, Richie disse ao público que estava se sentindo "tonto" e "estranho", interrompeu o show e chegou a cantar sentado. Depois, foi atendido por paramédicos nos bastidores e levado de ambulância a um hospital como medida de precaução.

Fontes próximas ao cantor afirmaram que a expectativa é de que Richie receba alta nesta terça-feira (1º).



Nas redes sociais, fãs desejaram uma recuperação rápida ao cantor. "Meu Deus, tomara que (...) esteja bem e se recupere logo", escreveu um usuário. Outro comentou: "Tomara que ele se recupere logo, desidratação não é brincadeira não". "Melhoras para a lenda", acrescentou um terceiro.



A agenda de Lionel prevê novas apresentações nos Estados Unidos nas próximas semanas e um show em São Paulo, marcado para 19 de dezembro.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa