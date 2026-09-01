Marina Ruy Barbosa - Reprodução / Instagram

Marina Ruy BarbosaReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2026 09:44

Rio - Marina Ruy Barbosa voltou a falar sobre uma das maiores polêmicas de sua trajetória na televisão: a decisão de não raspar o cabelo para interpretar Nicole em "Amor à Vida", novela de Walcyr Carrasco exibida pela Globo em 2013. A atriz contou que os planos para a personagem mudaram ao longo da trama e afirmou que recebeu apoio da emissora.

Segundo Marina, a proposta apresentada a ela no início do projeto era diferente do que acabou indo ao ar. "Quando me chamaram para fazer a novela, ia ser uma coisa. Me explicaram outra coisa. De repente… Gente, acho que não tem problema eu falar isso, eu vou abrir o meu coração. De repente, as coisas foram mudando e foram indo para outro caminho", disse em entrevista ao "POD_i", da GloboNews

Na história, Nicole enfrentava um câncer, e a possibilidade de a atriz raspar a cabeça ganhou grande repercussão na época. A decisão de manter os cabelos também rendeu críticas, algo que Marina relembrou durante a entrevista.

"Ao meu redor virou uma coisa de, 'a Marina não é atriz de verdade porque ela não rasgou a cabeça para o personagem, não raspou o cabelo', só que, assim, tudo depende, tudo é relativo", afirmou.

A atriz explicou que, quando aceitou o papel, havia a previsão de que Nicole tivesse maior destaque na novela e participasse de uma campanha de conscientização sobre o câncer. Com as mudanças no roteiro, porém, essa ideia acabou descartada.

"Na época que eu fui chamada [para atuar em 'Amor à Vida'], foi me dito que a personagem seria uma das protagonistas e que faríamos uma grande ação social sobre o câncer da Nicole. Como novela é obra aberta, tudo pode mudar. E mudou...", declarou.

Marina contou ainda que outras histórias passaram a ocupar mais espaço na trama e que uma passagem de tempo estava prevista para pouco depois. Nesse cenário, ela apareceria novamente com uma peruca, o que também pesou na decisão.

"O autor acabou dando prioridade para outras histórias, não faríamos a ação social e logo depois teria uma passagem de tempo e eu apareceria de peruca. Diante das mudanças, conversei com a direção da Globo na época e, juntos, vimos que não fazia sentido raspar diante da realidade que vinha sendo apresentada", explicou.

De acordo com a artista, a própria Globo concordou que a transformação física já não teria o impacto previsto inicialmente. "Conversando também com a própria Globo a gente viu que não fazia sentido, que ia ser uma coisa muito pontual e que não ia ter embaçamento suficiente também de tudo isso que era previsto, de ação social, conscientização, e que ia ficar mais só pelo entretenimento", afirmou.

Ao refletir sobre a repercussão do episódio, Marina defendeu que decisões desse tipo devem levar em consideração o contexto de cada trabalho. "Acredito que cada caso é um caso, tudo depende do texto, do personagem e da história de cada um", finalizou.