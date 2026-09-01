Giovani, da dupla sertaneja com Gian, com Flavia, nova namorada - Reprodução / Instagram

Giovani, da dupla sertaneja com Gian, com Flavia, nova namoradaReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2026 09:08

Na sequência da publicação, Flávia falou justamente sobre a diferença entre o que é mostrado nas redes e o que acontece fora delas. "Não acreditem em tudo que é postado. Muitas vezes a 'vida perfeita' é somente uma vida editada (e muito!)", afirmou.Enquanto algumas pessoas condenaram a situação, outras colocaram em dúvida a versão que vinha sendo construída sobre o término. "Essa história tá estranha! Não defendo macho, mas ele não tá escondendo nada desde que saiu de casa, estou achando que o casamento já tinha acabado e a esposa não aceitou bem", opinou uma internauta.Outra seguidora reagiu de forma mais cautelosa: "Caramba, eu nem sabia do fim, só espero que ele não se arrependa".Sem esclarecer ao que se referia, Flávia encerrou o desabafo dizendo que as pessoas deveriam observar possíveis contradições. "Se analisarem de forma prática e inteligente, verão as incoerências e o discurso mentiroso. A verdade é uma só... e é bem diferente do que está sendo dito por aí. Pensem... pensem", publicou.A repercussão aumentou depois que Giovani, de 56 anos, foi visto de mãos dadas com Flávia ao chegar à própria festa de aniversário, neste domingo (30). As imagens foram gravadas pelo filho do cantor, Marcelo Morais, e republicadas no perfil da dupla.Três dias antes, os dois já haviam aparecido juntos em uma publicação feita pelo proprietário de um bar. Na ocasião, Giovani e Flávia posaram abraçados, e ela foi apresentada na legenda como "sua amada Flávia".A exposição aconteceu poucos dias após Anna Carolina falar sobre o término do casamento. Giovani e a ex-companheira começaram o relacionamento em 2000, e se casaram dez anos depois, totalizando 26 anos de união.