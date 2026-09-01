Juliano Cazarré atualizou os seguidores sobre o estado de saúde da filha Maria Guilhermina, de 4 anos - Reprodução / Instagram

Juliano Cazarré atualizou os seguidores sobre o estado de saúde da filha Maria Guilhermina, de 4 anosReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2026 09:44 | Atualizado 01/09/2026 11:05







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"A GuiGui foi internada com gastroenterite ontem e hoje o quadro também era de uma pneumonia e uma infecção pesada nela. Mas ela estava estável agora", contou. Cazarré explicou que a filha tem a imunidade baixa e acredita que isso possa ter contribuído para o agravamento do quadro.



A menina também precisou receber um acesso profundo pela jugular para a administração dos medicamentos e do soro. "Ela tem as veias já bem complicadas de conseguir o acesso porque já foi muito furada ao longo da 'vidinha' dela", explicou o ator. "A GuiGui foi internada com gastroenterite ontem e hoje o quadro também era de uma pneumonia e uma infecção pesada nela. Mas ela estava estável agora", contou. Cazarré explicou que a filha tem a imunidade baixa e acredita que isso possa ter contribuído para o agravamento do quadro.A menina também precisou receber um acesso profundo pela jugular para a administração dos medicamentos e do soro. "Ela tem as veias já bem complicadas de conseguir o acesso porque já foi muito furada ao longo da 'vidinha' dela", explicou o ator.