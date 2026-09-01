Juliano Cazarré atualizou os seguidores sobre o estado de saúde da filha Maria Guilhermina, de 4 anosReprodução / Instagram
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"A GuiGui foi internada com gastroenterite ontem e hoje o quadro também era de uma pneumonia e uma infecção pesada nela. Mas ela estava estável agora", contou. Cazarré explicou que a filha tem a imunidade baixa e acredita que isso possa ter contribuído para o agravamento do quadro.
A menina também precisou receber um acesso profundo pela jugular para a administração dos medicamentos e do soro. "Ela tem as veias já bem complicadas de conseguir o acesso porque já foi muito furada ao longo da 'vidinha' dela", explicou o ator.
Apesar da internação, Juliano contou que Guilhermina passou parte da tarde assistindo ao desenho "Pocoyo". "Estava prestando bastante atenção. (...) Ela está estável agora e eu agradeço as orações de vocês. Quem puder rezar pela Guilhermina, eu agradeço", disse.
Na sequência do vídeo, o ator refletiu sobre a dificuldade de lidar com o sofrimento da filha, que enfrenta problemas de saúde desde o nascimento. "Há algo sempre muito difícil de aceitar no sofrimento, e ainda mais quando é o sofrimento de uma criança inocente como a Guilhermina, que sofre desde que nasceu, há quatro anos, embora sempre com um sorriso no rosto", afirmou.
Cazarré também falou sobre a rotina da menina, que possui traqueostomia e gastrostomia, passa por sessões de fisioterapia e precisa de aspiração de secreções diversas vezes ao dia. O ator lamentou que as necessidades de Guilhermina limitem o convívio dela com o restante da família.
"Eu gostaria que ela pudesse conviver mais comigo, com os irmãos. Mas mesmo assim a GuiGui está lá, sempre com um sorrisinho no rosto quando a gente chega no quarto dela", declarou.
Ao final, Juliano voltou a pedir apoio aos seguidores. "Por favor, me ajudem com as suas orações a trazer a Guilhermina de volta para casa o mais rápido possível, com saúde", pediu.
A publicação recebeu mensagens de apoio de famosos. Tiba Camargos escreveu: "Em oração pela Guilhermina, meu irmão". Gabriel Chadan desejou: "Deus abençoe irmão!!! Muita luz para ela".
Maria Guilhermina foi internada no domingo (30). Na ocasião, Leticia Cazarré informou que a filha estava estável, mas precisava de suporte e exames adicionais. A menina nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa