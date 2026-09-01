João Vicente, humorista, brincou sobre não ter sido convidado para o casamento de Juliette durante o 'Papo de Segunda', do GNTReprodução / Instagram
Morrendo com a Juliette falando que não vai convidar o João Vicente pro seu casamento: "Eu tenho zero peso na consciência que tu não foi convidado, não sei porque você tá repetindo!" #PapoDeSegunda pic.twitter.com/dRBGe0ZWEM— Central Reality (@centralreality) September 1, 2026
Ao saber que Gil estava na lista, João perguntou se poderia acompanhá-lo como convidado extra. Juliette, porém, avisou: "Mais um é a mãe dele". A cantora e apresentadora também deixou claro que não estava incomodada por não ter chamado o colega. "Eu tenho zero peso na consciência que tu não foi convidado, não sei porque tu está repetindo", afirmou aos risos.
João então relembrou uma conversa de bastidores em que Gil ainda cogitou que o convite pudesse chegar. "Aí o Gil falou assim: 'Ai, amigo, de repente ela ainda vai soltar o convite'", contou. Em seguida, revelou ter perguntado se o próprio Gil havia sido chamado e recebeu a confirmação.
Juliette explicou que sua relação com João passa por períodos de maior e menor proximidade. "É porque João é assim, a gente se aproxima e se distancia, se aproxima e se distancia, não é? É isso", disse, antes de acrescentar: "Eu amo você, João!".
O apresentador respondeu no mesmo tom e ainda brincou que poderia comparecer mesmo sem estar na lista. "Eu também te amo, mas posso falar? Eu chego lá, eu chego lá com cara de convidado, ninguém me barra não", afirmou.
A troca repercutiu nas redes sociais. Enquanto uma internauta interpretou a situação como constrangedora: "Nossa gente, ele foi atrás da humilhação e achou. Que vergonha". Outros destacaram o tom de brincadeira entre os dois: "O povo está levando isso a sério?! Só uma zueira entre os dois", comentou um usuário.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa