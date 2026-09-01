João Vicente, humorista, brincou sobre não ter sido convidado para o casamento de Juliette durante o 'Papo de Segunda', do GNT - Reprodução / Instagram

João Vicente, humorista, brincou sobre não ter sido convidado para o casamento de Juliette durante o 'Papo de Segunda', do GNTReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2026 10:43

Rio - João Vicente de Castro brincou sobre não ter sido convidado para o casamento de Juliette durante o "Papo de Segunda", do GNT, exibido nesta segunda-feira (31). O assunto surgiu após Gil do Vigor confirmar que recebeu o convite para a cerimônia.

Morrendo com a Juliette falando que não vai convidar o João Vicente pro seu casamento: "Eu tenho zero peso na consciência que tu não foi convidado, não sei porque você tá repetindo!" #PapoDeSegunda pic.twitter.com/dRBGe0ZWEM — Central Reality (@centralreality) September 1, 2026

Ao saber que Gil estava na lista, João perguntou se poderia acompanhá-lo como convidado extra. Juliette, porém, avisou: "Mais um é a mãe dele". A cantora e apresentadora também deixou claro que não estava incomodada por não ter chamado o colega. "Eu tenho zero peso na consciência que tu não foi convidado, não sei porque tu está repetindo", afirmou aos risos. Ao saber que Gil estava na lista, João perguntou se poderia acompanhá-lo como convidado extra. Juliette, porém, avisou: "Mais um é a mãe dele". A cantora e apresentadora também deixou claro que não estava incomodada por não ter chamado o colega. "Eu tenho zero peso na consciência que tu não foi convidado, não sei porque tu está repetindo", afirmou aos risos.