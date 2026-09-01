Pedro Ortega com Marcelle Casagrande e os filhos Reprodução/Instagram
"Para galera que acompanha a gente, infelizmente não deu tempo de falar nada. Mas não estamos mais juntos como casal, mas vamos estar juntos para sempre como pais do Gohan e da Maitê, como amigos. Como pessoas que se amam e que tiveram um carinho um pelo outro. O carinho e respeito mantém", escreveu em publicação.
Pedro destacou o carinho pela ex-mulher: "Marcelle é uma pessoa maravilhosa e uma mãe melhor ainda, claro que nós dois estamos com medo, mas nós tentamos ao máximo continuarmos. Acredito que nossos filhos vão estar melhores vendo os pais felizes, somos muito presentes na vida deles e isso não vai mudar, até porque somos completamente cego de paixão pelas crianças."
Ortega, ainda, rebateu rumores que teriam circulado pela mídia. "E seria óbvio que em todos os sites de fofocas iam me pintar como um demônio. Posso não ser o marido perfeito, mas eu tentei. Inventaram um monte de história. Eu ter que provar A ou B do que não aconteceu, para pessoas que nem conheço, beira o ridículo. Vejo comentários como se eu fosse agressivo e que maltrato meus filhos. Isso realmente é uma coisa que dói”, disse.
Pedro e Marcelle participaram do reality show “De Férias com o Ex”, e mantinham um relacionamento desde 2021.
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