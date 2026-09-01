Juju Salimene e Diogo BasagliaReprodução/Instagram
Na legenda, ela escreveu: "Feliz aniversário, meu amor! Hoje é dia de celebrar você — meu porto seguro, meu parceiro de vida, meu gêmeo. Que esse novo ano venha repleto de saúde, mais conquistas e mais motivos para comemorarmos juntos! Te amo pra sempre".
O casal mantém um relacionamento há cinco anos. Salimeni e Basaglia são noivos desde 2022, quando ele pediu a influenciadora em casamento durante uma viagem para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.