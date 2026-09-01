Juju Salimene e Diogo BasagliaReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – A influenciadora Juju Salimeni, de 39 anos, celebrou o aniversário do parceiro, o fisiculturista e atleta Diogo Basaglia, com uma mensagem de carinho nas redes sociais, nesta terça-feira (1º). Na postagem, ela compartilhou um vídeo de momentos com o companheiro, que completou 31 anos.

Na legenda, ela escreveu: "Feliz aniversário, meu amor! Hoje é dia de celebrar você — meu porto seguro, meu parceiro de vida, meu gêmeo. Que esse novo ano venha repleto de saúde, mais conquistas e mais motivos para comemorarmos juntos! Te amo pra sempre".

O casal mantém um relacionamento há cinco anos. Salimeni e Basaglia são noivos desde 2022, quando ele pediu a influenciadora em casamento durante uma viagem para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa