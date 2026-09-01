Reynaldo Gianecchini surge com novo visual e bigode fininho rouba a cenaReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Reynaldo Gianecchini surpreendeu os seguidores ao aparecer com um novo visual nas redes sociais. O ator mostrou a mudança em uma publicação feita no Instagram na noite desta segunda-feira (31) e recebeu uma série de comentários sobre a aparência.
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Reynaldo Gianecchini surge com novo visual e bigode fininho rouba a cena - Reprodução / Instagram
Reynaldo Gianecchini surge com novo visual e bigode fininho rouba a cena - Reprodução / Instagram
Reynaldo Gianecchini surge com novo visual e bigode fininho rouba a cena - Reprodução / Instagram

Para a transformação, Gianecchini adotou um novo corte de cabelo e deixou o bigode mais escuro. O trabalho ficou por conta do cabeleireiro Robson Souza, profissional que já acompanha o artista em outras mudanças de visual.

Ao compartilhar os registros, o ator comentou o resultado e destacou um dos detalhes escolhidos para a produção. "Dessa vez caprichamos no bigodim também", escreveu ele.

A publicação logo repercutiu entre os seguidores e também apareceu em outros perfis nas redes sociais. Nos comentários, internautas elogiaram Gianecchini. Entre as mensagens, um elogio curioso chamou atenção. "Se tem defeito, é nas tripas", escreveu uma seguidora