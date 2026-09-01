Badarik González fez apelo para entrar em reality show da Record - Reprodução/Instagram

Badarik González fez apelo para entrar em reality show da RecordReprodução/Instagram

Publicado 01/09/2026 22:57

Rio - Badarik González , ex-marido de Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, fez apelo nas redes sociais por uma vaga no reality show "A Fazenda 18", da Record, que estreia dia 14 de setembro. O colombiano perdeu o emprego em uma padaria e atribuiu a demissão à repercussão da medida protetiva movida pela ex-mulher em julho.

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"TV Record, aqui tem um peãozinho... mas sem prego, sem martelo e sem emprego! Já estou desempregado... então, se a ideia é encontrar alguém disposto a encarar A Fazenda, eu já estou dando o recado!", escreveu.

O ex-genro da apresentadora cobrou a emissora por uma chance na competição rural. "Agora me digam uma coisa: Record, até quando vão deixar o público e os participantes nessa expectativa? Porque oportunidade não aparece todo dia... e eu estou aqui!"

Na última semana, Badarik González foi questionado por uma internauta sobre o desejo de participar de "A Fazenda". "Não quero viver à sombra daqueles que se escondem atrás da intolerância, que culpam os outros pela própria incapacidade de perdoar ou de aceitar que, muitas vezes, a raiva está em quem a sente e não necessariamente naquele que supostamente a provocou", respondeu.

Separação

Mariana Maffeis e Badarik González ficaram casados por cerca de seis anos e anunciaram o fim da relação em julho. A separação ganhou repercussão depois que veio a público o pedido de medida protetiva feito pela filha de Ana Maria Braga contra o ex-marido. Os detalhes do processo não foram divulgados. Segundo informações já tornadas públicas pelo ex-casal, o contato entre os dois ocorre por meio dos advogados.