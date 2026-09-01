Mari Bridi imobilizou os dedos após acidente doméstico - Reprodução/Instagram

Mari Bridi imobilizou os dedos após acidente doméstico Reprodução/Instagram

Publicado 01/09/2026 17:50

Rio - Mari Bridi , de 41 anos, fraturou os dedos do pé após um acidente doméstico na madrugada desta terça-feira (1°). A atriz bateu a região na porta quando se levantou para usar o banheiro, enquanto as luzes da residência estavam apagadas.

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"Gente, a dica do dia é: levantou para fazer um xixi de noite, acende a luz. Pra que ir no escuro? Você pode dar 'de cara' ou, no meu caso, 'de pé' na porta e quebra o dedo de madrugada, quando você poderia estar belíssima com o dedo inteiro. Era só acender a luz", relatou nos Stories.

A artista mostrou detalhes da ida ao hospital, onde realizou exames de raio-X e teve os dedos imobilizados por um profissional da área da saúde.