Mari Bridi imobilizou os dedos após acidente doméstico Reprodução/Instagram
Mari Bridi sofre acidente doméstico e fratura o pé
Atriz precisou imobilizar a região após o atendimento médico nesta terça-feira (1°)
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Duda Reis reflete sobre relação entre culpa e maternidade
Atriz falou sobre dificuldade em administrar tempo pessoal e com a filha, Aurora, de um ano, em publicação nas redes sociais
Em crise financeira, Fiuk vende mais um carro em menos de um mês
Uno Mille foi negociado por R$ 54 mil, e cantor ainda tenta fechar acordo por uma Chevrolet Silverado avaliada em R$ 250 mil
Veja as fotos dos atores do musical 'Percy Jackson' caracterizados
Protagonista será interpretado por João Lucas; espetáculo estreia em São Paulo no dia 10 de outubro
Juju Salimeni se declara a namorado em aniversário
Influenciadora celebrou aniversário de parceiro em publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (1º)
Virginia compartilha carrossel de fotos tiradas por Vini Jr.
Influenciadora reuniu registros de viagem a Ibiza ao lado do namorado e dos filhos, e aproveitou para exibir corpo sarado
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