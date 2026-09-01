Duda Reis falou sobre maternidade - Reprodução/Instagram

Duda Reis falou sobre maternidadeReprodução/Instagram

Publicado 01/09/2026 16:04 | Atualizado 01/09/2026 16:15





Ela revelou que sente a pressão por estar longe da filha. "Eu saí de casa agora, a Aurora está dormindo, tirando uma soneca. Desde que me tornei mãe, um sentimento em específico faz parte da minha vida, todos os dias, e tenho certeza de que as mamães vão me entender. É a culpa materna", disse.



Apesar de estar inserida em uma posição privilegiada, a influenciadora destacou o sentimento de culpa ao ausentar-se da filha da presença da filha. "Me sinto culpada de ter que fazer qualquer coisa que não esteja dentro da vertente 'maternidade', como, inclusive, trabalhar. Me sinto culpada de sair para trabalhar, de fazer as coisas e, é lógico, sou uma pessoa super privilegiada, meu trabalho é muito privilegiado, mas ainda assim, a culpa assombra a mãe, independentemente de qualquer privilégio ou não".



Ela ainda explicou que encontra na cobrança da maternidade um verdadeiro desafio. "Tenho vários colaboradores, tenho várias pessoas que dependem de mim e é um parto dentro de mim, uma coisa que eu nem divido, pra eu achar um lugar de não me sentir culpada por não estar com a minha filha, sendo que eu tenho, conscientemente, a visão perfeita de que, além de mãe, sou uma mulher, uma profissional e milhares de outras coisas. Mas, ainda assim, a maternidade, nesse lado da cobrança pessoal, ela acaba sendo cruel. E eu sou uma mãe que se cobra muito!", falou.

Rio – Duda Reis , de 25 anos, contou sobre a relação entre culpa e maternidade em publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (1). A atriz desabafou sobre dificuldade de deixar a filha, Aurora, de um ano, para realizar projetos pessoais, como ir ao trabalho.Ela revelou que sente a pressão por estar longe da filha. "Eu saí de casa agora, a Aurora está dormindo, tirando uma soneca. Desde que me tornei mãe, um sentimento em específico faz parte da minha vida, todos os dias, e tenho certeza de que as mamães vão me entender. É a culpa materna", disse.Apesar de estar inserida em uma posição privilegiada, a influenciadora destacou o sentimento de culpa ao ausentar-se da filha da presença da filha. "Me sinto culpada de ter que fazer qualquer coisa que não esteja dentro da vertente 'maternidade', como, inclusive, trabalhar. Me sinto culpada de sair para trabalhar, de fazer as coisas e, é lógico, sou uma pessoa super privilegiada, meu trabalho é muito privilegiado, mas ainda assim, a culpa assombra a mãe, independentemente de qualquer privilégio ou não".Ela ainda explicou que encontra na cobrança da maternidade um verdadeiro desafio. "Tenho vários colaboradores, tenho várias pessoas que dependem de mim e é um parto dentro de mim, uma coisa que eu nem divido, pra eu achar um lugar de não me sentir culpada por não estar com a minha filha, sendo que eu tenho, conscientemente, a visão perfeita de que, além de mãe, sou uma mulher, uma profissional e milhares de outras coisas. Mas, ainda assim, a maternidade, nesse lado da cobrança pessoal, ela acaba sendo cruel. E eu sou uma mãe que se cobra muito!", falou.

Duda é casada com o empresário e cabeleireiro Eduardo Nunes, com quem mantém um relacionamento desde 2022. Eles são pais de Aurora.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa