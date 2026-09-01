Rafa Kalimann desabafou sobre morte de cachorro de estimação - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann desabafou sobre morte de cachorro de estimação Reprodução/Instagram

Publicado 01/09/2026 19:56

Rio - Rafa Kalimann usou as redes sociais nesta terça-feira (1°) para desabafar sobre o falecimento de Alfredo, cachorro de estimação da família. A influenciadora compartilhou uma série de fotos com o animal e contou que soube da triste notícia pela mãe, Genilda Fernandes.

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"Eu acho que deveria ter um nome direcionado pra dor de perder um deles. O Alfredo foi o guardião, o mais amigo, protetor. Eu tinha a certeza absoluta que ele entendia perfeitamente bem tudo o que eu falava (e respondia, do jeito dele), também achava que ele seria o último que partiria apesar de ter enfrentado muitos desafios com saúde durante a vida dele", escreveu.

A influenciadora relembrou o convívio do cachorro com Zuza, primeira filha dela com Nattan, e outras crianças da família. "Fico feliz pela Zuza ter vivido momentos tão felizes com o Alfredo, ter recebido e feito carinho no finalzinho da vida dele, mesmo que por um tempo menor do que o que eu gostaria porque tenho certeza que eles brincariam muito juntos.. assim como foi com todos os meus sobrinhos".

Rafa Kalimann ressaltou que fará questão de relembrar a menina sobre o período em que conviveram com Alfredo. "Essa lembrança quero deixar sempre viva nela se um amigo MUITO AMIGO que a mamãe teve na vida dela. Obrigada Deus por me permitir receber tanto amor. Agora está ele e o Troy, juntos como foram por muito anos. Cuide deles aí por nós, por favor", concluiu.