Ana Hickmann e Edu Guedes compartilham ensaio pré-casamento

Rio - Ana Hickmann e Edu Guedes entraram na contagem regressiva para o casamento, marcado para o dia 12 de setembro, na Fazenda Casa Gialla, em Araras, no interior de São Paulo. Nesta terça-feira (1º), o casal publicou fotos nas redes sociais e falou sobre a expectativa para a cerimônia religiosa.

"Enfim, setembro. Começou o nosso mês!!! Quanta expectativa para chegarmos até aqui. Nosso casamento está sendo preparado com muito amor, carinho e dedicação. Faltam apenas alguns detalhes pro nosso grande dia. A contagem regressiva começou", escreveram.

Nos Stories, Ana também mostrou parte do convite enviado à cerimonialista Andreia Guimarães, responsável por eventos de diversos famosos.

Ana e Edu oficializaram a união civil em maio de 2025, em uma cerimônia intimista realizada na casa do apresentador, em São Paulo. Agora, os dois se preparam para celebrar o casamento religioso com familiares e amigos.

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