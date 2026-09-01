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Ana Hickmann e Edu Guedes compartilham ensaio pré-casamento
Casal celebrou a chegada de setembro e entrou em contagem regressiva para cerimônia religiosa marcada para o dia 12
Rio - Ana Hickmann e Edu Guedes entraram na contagem regressiva para o casamento, marcado para o dia 12 de setembro, na Fazenda Casa Gialla, em Araras, no interior de São Paulo. Nesta terça-feira (1º), o casal publicou fotos nas redes sociais e falou sobre a expectativa para a cerimônia religiosa.
"Enfim, setembro. Começou o nosso mês!!! Quanta expectativa para chegarmos até aqui. Nosso casamento está sendo preparado com muito amor, carinho e dedicação. Faltam apenas alguns detalhes pro nosso grande dia. A contagem regressiva começou", escreveram.
Nos Stories, Ana também mostrou parte do convite enviado à cerimonialista Andreia Guimarães, responsável por eventos de diversos famosos.
Ana e Edu oficializaram a união civil em maio de 2025, em uma cerimônia intimista realizada na casa do apresentador, em São Paulo. Agora, os dois se preparam para celebrar o casamento religioso com familiares e amigos.
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