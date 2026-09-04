Cintia Dicker nega processo de pensão contra Pedro ScoobyReprodução Instagram
Cintia contou que havia acabado de sair de uma consulta médica quando soube das notícias envolvendo uma suposta ação judicial. Ela afirmou que prefere preservar a vida pessoal, mas decidiu se manifestar diante do que classificou como informações falsas.
“Parem, por favor, respeitem esse momento. A gente tá bem, se falando todo dia, o tempo inteiro, não tem nada de briga. Então não tentem criar rivalidade entre eu e o Pedro, porque não vai dar certo”, disse.
Pedro Scooby também negou a existência de uma disputa judicial. O surfista afirmou que ele e Cintia continuam próximos e dividem as responsabilidades relacionadas à filha. Segundo ele, os dois chegaram a um acordo sobre a organização da vida de Aurora.
A repercussão começou após reportagens apontarem que Cintia teria apresentado um pedido relacionado à pensão da filha em uma Vara de Família do Rio de Janeiro. As informações mencionavam despesas como alimentação e educação da criança.
Fim do relacionamento
Cintia e Scooby confirmaram o fim do casamento no início desta semana. O surfista afirmou que os dois estavam separados havia cerca de dois meses, mas continuavam convivendo em família e mantendo uma relação de amizade.
A modelo confirmou a separação por meio de sua assessoria e afirmou que o ciclo dos dois como casal havia chegado ao fim, mas que o respeito entre eles permanecia.
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