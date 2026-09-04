Juliette contou que assistiu à própria edição do 'BBB' e admitiu ter sentido 'vergonha alheia'Reprodução / GNT
Juliette reconhece o apelido de "Euliette" que recebeu no BBB 21: "Depois que eu assisti o Big Brother, eu fiquei com vergonha alheia de mim mesma. As pessoas falavam as coisas e eu sempre dava exemplo da minha vida, era o tempo todo!" pic.twitter.com/C4rZLn4800— Central Reality (@centralreality) September 3, 2026
"Depois que eu assisti ao Big Brother, eu descobri... eu fiquei com vergonha alheia de mim mesma. Porque eu era meio 'Eu-liette'. As pessoas falavam as coisas e eu sempre dava um exemplo da minha vida: 'Rapaz, isso aqui aconteceu comigo'. Era o tempo todo!", contou.
Erika Januza defendeu que dividir experiências também pode ajudar quem está ouvindo. "Mas o exemplo ajuda muito. Às vezes pode ajudar e trazer luz pra vida da pessoa." Juliete engatou: 'Eu já passei, eu tô tentando te ajudar'", explicou.
A cantora ainda admitiu que continua gostando de aconselhar quem está próximo. "Eu amo dar conselho e eu dou de coração mesmo, e amo receber", afirmou.
Durante o bate-papo, a característica também foi elogiada por Padre Fábio de Melo, que relembrou ter recebido apoio de Juliette em um momento difícil. "Você é boa conselheira. No auge do meu sofrimento ano passado, ela me escreveu, foi super carinhosa comigo", declarou.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa