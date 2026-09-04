Juliette contou que assistiu à própria edição do 'BBB' e admitiu ter sentido 'vergonha alheia'Reprodução / GNT

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Carolina Irigoyen
Rio - Juliette contou que assistiu à própria edição do "Big Brother" e admitiu ter sentido "vergonha alheia" ao perceber um hábito recorrente durante sua participação no reality. Em conversa exibida nesta quarta-feira, às 22h30, no GNT, ela brincou com o apelido "Eu-liette", criado a partir da maneira como costumava relacionar diferentes assuntos às próprias experiências.

"Depois que eu assisti ao Big Brother, eu descobri... eu fiquei com vergonha alheia de mim mesma. Porque eu era meio 'Eu-liette'. As pessoas falavam as coisas e eu sempre dava um exemplo da minha vida: 'Rapaz, isso aqui aconteceu comigo'. Era o tempo todo!", contou.

Erika Januza defendeu que dividir experiências também pode ajudar quem está ouvindo. "Mas o exemplo ajuda muito. Às vezes pode ajudar e trazer luz pra vida da pessoa." Juliete engatou: 'Eu já passei, eu tô tentando te ajudar'", explicou.
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A cantora ainda admitiu que continua gostando de aconselhar quem está próximo. "Eu amo dar conselho e eu dou de coração mesmo, e amo receber", afirmou.

Durante o bate-papo, a característica também foi elogiada por Padre Fábio de Melo, que relembrou ter recebido apoio de Juliette em um momento difícil. "Você é boa conselheira. No auge do meu sofrimento ano passado, ela me escreveu, foi super carinhosa comigo", declarou.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa