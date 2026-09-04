Juliette contou que assistiu à própria edição do 'BBB' e admitiu ter sentido 'vergonha alheia' - Reprodução / GNT

Juliette contou que assistiu à própria edição do 'BBB' e admitiu ter sentido 'vergonha alheia'Reprodução / GNT

Publicado 04/09/2026 12:57 | Atualizado 04/09/2026 14:15

Rio - Juliette contou que assistiu à própria edição do "Big Brother" e admitiu ter sentido "vergonha alheia" ao perceber um hábito recorrente durante sua participação no reality. Em conversa exibida nesta quarta-feira, às 22h30, no GNT, ela brincou com o apelido "Eu-liette", criado a partir da maneira como costumava relacionar diferentes assuntos às próprias experiências.

Juliette reconhece o apelido de "Euliette" que recebeu no BBB 21: "Depois que eu assisti o Big Brother, eu fiquei com vergonha alheia de mim mesma. As pessoas falavam as coisas e eu sempre dava exemplo da minha vida, era o tempo todo!" pic.twitter.com/C4rZLn4800 — Central Reality (@centralreality) September 3, 2026

"Depois que eu assisti ao Big Brother, eu descobri... eu fiquei com vergonha alheia de mim mesma. Porque eu era meio 'Eu-liette'. As pessoas falavam as coisas e eu sempre dava um exemplo da minha vida: 'Rapaz, isso aqui aconteceu comigo'. Era o tempo todo!", contou.



Erika Januza defendeu que dividir experiências também pode ajudar quem está ouvindo. "Mas o exemplo ajuda muito. Às vezes pode ajudar e trazer luz pra vida da pessoa." Juliete engatou: 'Eu já passei, eu tô tentando te ajudar'", explicou. "Depois que eu assisti ao Big Brother, eu descobri... eu fiquei com vergonha alheia de mim mesma. Porque eu era meio 'Eu-liette'. As pessoas falavam as coisas e eu sempre dava um exemplo da minha vida: 'Rapaz, isso aqui aconteceu comigo'. Era o tempo todo!", contou.Erika Januza defendeu que dividir experiências também pode ajudar quem está ouvindo. "Mas o exemplo ajuda muito. Às vezes pode ajudar e trazer luz pra vida da pessoa." Juliete engatou: 'Eu já passei, eu tô tentando te ajudar'", explicou.

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