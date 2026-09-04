Ex-BBB Gizelly Bicalho oficializa união com Cauê Fantin - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Gizelly Bicalho oficializa união com Cauê FantinReprodução / Instagram

Publicado 04/09/2026 10:42

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"Depois do nosso primeiro beijo, a gente nunca mais se separou. A gente se ama, se salva, se protege e conquista nossas coisinhas todos os dias", declarou Gizelly, que também integrou o elenco de "A Fazenda".Para a ocasião, a ex-BBB, de 34 anos, escolheu um vestido longo. Ao falar sobre a relação, ela destacou os planos que ainda pretende realizar ao lado de Cauê."Em quase dois anos, já vivemos tanta coisa, mas ao mesmo tempo, ainda não vivemos nem metade dessa vida juntos. Tem tanta coisa linda por vir", afirmou.Apesar da oficialização, o casal ainda pretende promover uma festa para celebrar o casamento com familiares e amigos. A data, porém, ainda não foi definida.Gizelly também contou, em tom bem-humorado, que questões financeiras e práticas pesaram na decisão de formalizar a relação neste momento. "Decidimos fazer a união estável porque o plano de saúde é 1.500 reais mais barato (risos)", disse.Advogada de formação, Gizelly passou a investir também na carreira como influenciadora após ganhar projeção nacional no "BBB 20".