Maria Casadevall recebe declaração de amor da namorada: 'Te amo'Reprodução Instagram
Maria e Airam estão juntas desde 2021 e costumam manter o relacionamento longe dos holofotes. Airam é especialista em djembê, instrumento de percussão de origem africana associado a práticas tradicionais e espirituais.
Longe das novelas desde Os Dias Eram Assim, exibida em 2017, Maria acumula trabalhos de destaque na televisão. Entre eles estão Amor à Vida (2013) e I Love Paraisópolis (2015), ambas da Globo.
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