Maria Casadevall recebe declaração de amor da namorada: 'Te amo'Reprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Maria Casadevall recebeu uma declaração de amor de Airam Mares nesta sexta-feira (4). Discreta sobre a vida pessoal, a atriz apareceu ao lado da namorada em uma publicação nas redes sociais.
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"Te amo, Maria", escreveu Airam na legenda do registro, acompanhado por uma música de origem indígena. A homenagem encantou os fãs do casal.

Maria e Airam estão juntas desde 2021 e costumam manter o relacionamento longe dos holofotes. Airam é especialista em djembê, instrumento de percussão de origem africana associado a práticas tradicionais e espirituais.

Longe das novelas desde Os Dias Eram Assim, exibida em 2017, Maria acumula trabalhos de destaque na televisão. Entre eles estão Amor à Vida (2013) e I Love Paraisópolis (2015), ambas da Globo.