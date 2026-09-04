Maria Casadevall recebe declaração de amor da namorada: 'Te amo' - Reprodução Instagram

Maria Casadevall recebe declaração de amor da namorada: 'Te amo'Reprodução Instagram

Publicado 04/09/2026 18:01

Rio - Maria Casadevall recebeu uma declaração de amor de Airam Mares nesta sexta-feira (4). Discreta sobre a vida pessoal, a atriz apareceu ao lado da namorada em uma publicação nas redes sociais

"Te amo, Maria", escreveu Airam na legenda do registro, acompanhado por uma música de origem indígena. A homenagem encantou os fãs do casal.



Maria e Airam estão juntas desde 2021 e costumam manter o relacionamento longe dos holofotes. Airam é especialista em djembê, instrumento de percussão de origem africana associado a práticas tradicionais e espirituais.



Longe das novelas desde Os Dias Eram Assim, exibida em 2017, Maria acumula trabalhos de destaque na televisão. Entre eles estão Amor à Vida (2013) e I Love Paraisópolis (2015), ambas da Globo.