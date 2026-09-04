Chico Pinheiro atualiza tratamento contra câncer e fala sobre quimioterapia - Reprodução / Instagram

Chico Pinheiro atualiza tratamento contra câncer e fala sobre quimioterapiaReprodução / Instagram

Publicado 04/09/2026 14:57





Em vídeo publicado nas redes sociais, Chico apareceu de camisola hospitalar no HCor, em São Paulo, e usou o bom humor para comentar o momento. "Duas cirurgias depois, mais doze semanas de quimioterapia, essa é a décima primeira, para eu me livrar do câncer. Está indo, mais um pouquinho e estarei pronto! Garanto para vocês que aqui do Hospital do Coração do HCor, no Paraíso, eu vou sair daqui capaz de farmar aura", afirmou.



Na sequência, o jornalista entrou na brincadeira do "six-seven" (67), meme que ganhou popularidade entre adolescentes, e também falou sobre o acesso à saúde no país. "É assim que a gente sai e vamos sair melhor ainda depois da eleição, porque a qualidade do tratamento aqui tem que ser assim para todo mundo, graças ao Sistema Único de Saúde [SUS]", completou. Rio - O jornalista Chico Pinheiro atualizou seu estado de saúde nesta sexta-feira (4) e falou sobre a reta final do tratamento contra um câncer no intestino. Aos 73 anos, o jornalista contou que já passou por duas cirurgias e chegou à 11ª de 12 semanas de quimioterapia.Em vídeo publicado nas redes sociais, Chico apareceu de camisola hospitalar no HCor, em São Paulo, e usou o bom humor para comentar o momento. "Duas cirurgias depois, mais doze semanas de quimioterapia, essa é a décima primeira, para eu me livrar do câncer. Está indo, mais um pouquinho e estarei pronto! Garanto para vocês que aqui do Hospital do Coração do HCor, no Paraíso, eu vou sair daqui capaz de farmar aura", afirmou.Na sequência, o jornalista entrou na brincadeira do "six-seven" (67), meme que ganhou popularidade entre adolescentes, e também falou sobre o acesso à saúde no país. "É assim que a gente sai e vamos sair melhor ainda depois da eleição, porque a qualidade do tratamento aqui tem que ser assim para todo mundo, graças ao Sistema Único de Saúde [SUS]", completou.

Chico encerrou o vídeo no mesmo tom descontraído. "Olha, farmar aura no Brasil, é nóis, é nóis na fita. 6-7, 6-7, 6-7".





Diagnóstico foi revelado em maio



O jornalista tornou público o diagnóstico de câncer no intestino em maio deste ano, durante uma entrevista com Zeca Baleiro no programa "Chico Pinheiro Entrevista". Na ocasião, contou que permaneceu internado por mais de um mês e precisou passar por procedimentos após uma complicação.



“Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia. Descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia e, três dias depois, eu iria para casa”, disse.



“Teve uma complicação posterior. Que eu saiba, não é culpa de nenhum médico. Realmente houve uma aderência intestinal, e tiveram que abrir e operar. Passei uns belos dias na UTI”, detalhou.



A nova atualização recebeu mensagens de apoio dos seguidores. "Chico, tudo de bom para você. Que sua saúde se restabeleça o mais breve possível", escreveu um internauta. "Te desejo um rápido restabelecimento, querido", comentou outro.