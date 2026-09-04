Rio - Beyoncé surpreendeu os fãs com uma edição especial de "B’Day", álbum lançado originalmente em 2006. O novo projeto chegou às plataformas nesta quinta-feira (3), no Brasil, às vésperas do aniversário de 45 anos da cantora, celebrado nesta sexta (4).
A versão comemorativa reúne músicas conhecidas do disco, gravações em espanhol, faixas que ainda não tinham sido lançadas oficialmente e novas participações. Entre os destaques está Maluma, que divide com Beyoncé a canção "Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied)".
A faixa também usa um sample de "La Negra Tiene Tumbao", sucesso de Celia Cruz. Nas redes sociais, Maluma celebrou a parceria e publicou uma imagem da capa do projeto.
"Não consigo acreditar", escreveu o colombiano.
A edição também inclui novas versões de músicas como "Beautiful Liar", parceria de Beyoncé com Shakira, além de "Irreplaceable" e "Deja Vu". O repertório ainda traz gravações em espanhol, como "Irreemplazable", "Oye", "Bello Embustero" e "Mueve el Cuerpo".
Outra novidade é a inclusão de cinco faixas que não haviam recebido lançamento oficial pela artista: "My First Time", "Can I Watch You", "Lost Yo Mind", "Back Up" e "Morning Dew (Donk)". "Can I Watch You" conta ainda com a participação de Pharrell Williams.
"B’Day" foi lançado em 2006 e completa duas décadas em 2026. A nova edição amplia o repertório do trabalho com 27 faixas.
Confira a lista completa:
Deja Vu Get Me Bodied Suga Mama Upgrade U Ring the Alarm Kitty Kat Freakum Dress Green Light Irreplaceable Check on It Beautiful Liar Flaws and All Resentment Listen Morning Dew (Donk) My First Time Can I Watch You Welcome to Hollywood Lost Yo Mind Creole Back Up Get Me Bodied (Extended Mix) Irreplaceable (Irreemplazable) Amor Gitano Listen (Oye) Beautiful Liar (Bello Embustero) Get Me Bodied (Mueve el Cuerpo)
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