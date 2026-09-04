Beyoncé lança nova versão de 'B?Day' com parceria de Maluma - Reprodução / Instagram

Beyoncé lança nova versão de 'B?Day' com parceria de MalumaReprodução / Instagram

Publicado 04/09/2026 12:08

Rio - Beyoncé surpreendeu os fãs com uma edição especial de "B’Day", álbum lançado originalmente em 2006. O novo projeto chegou às plataformas nesta quinta-feira (3), no Brasil, às vésperas do aniversário de 45 anos da cantora, celebrado nesta sexta (4).

A versão comemorativa reúne músicas conhecidas do disco, gravações em espanhol, faixas que ainda não tinham sido lançadas oficialmente e novas participações. Entre os destaques está Maluma, que divide com Beyoncé a canção "Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied)".

A faixa também usa um sample de "La Negra Tiene Tumbao", sucesso de Celia Cruz. Nas redes sociais, Maluma celebrou a parceria e publicou uma imagem da capa do projeto.

"Não consigo acreditar", escreveu o colombiano.

A edição também inclui novas versões de músicas como "Beautiful Liar", parceria de Beyoncé com Shakira, além de "Irreplaceable" e "Deja Vu". O repertório ainda traz gravações em espanhol, como "Irreemplazable", "Oye", "Bello Embustero" e "Mueve el Cuerpo".

Outra novidade é a inclusão de cinco faixas que não haviam recebido lançamento oficial pela artista: "My First Time", "Can I Watch You", "Lost Yo Mind", "Back Up" e "Morning Dew (Donk)". "Can I Watch You" conta ainda com a participação de Pharrell Williams.

"B’Day" foi lançado em 2006 e completa duas décadas em 2026. A nova edição amplia o repertório do trabalho com 27 faixas.

Confira a lista completa:

Deja Vu

Get Me Bodied

Suga Mama

Upgrade U

Ring the Alarm

Kitty Kat

Freakum Dress

Green Light

Irreplaceable

Check on It

Beautiful Liar

Flaws and All

Resentment

Listen

Morning Dew (Donk)

My First Time

Can I Watch You

Welcome to Hollywood

Lost Yo Mind

Creole

Back Up

Get Me Bodied (Extended Mix)

Irreplaceable (Irreemplazable)

Amor Gitano

Listen (Oye)

Beautiful Liar (Bello Embustero)

Get Me Bodied (Mueve el Cuerpo)