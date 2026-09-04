Beyoncé lança nova versão de 'B?Day' com parceria de MalumaReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Beyoncé surpreendeu os fãs com uma edição especial de "B’Day", álbum lançado originalmente em 2006. O novo projeto chegou às plataformas nesta quinta-feira (3), no Brasil, às vésperas do aniversário de 45 anos da cantora, celebrado nesta sexta (4).
A versão comemorativa reúne músicas conhecidas do disco, gravações em espanhol, faixas que ainda não tinham sido lançadas oficialmente e novas participações. Entre os destaques está Maluma, que divide com Beyoncé a canção "Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied)".
A faixa também usa um sample de "La Negra Tiene Tumbao", sucesso de Celia Cruz. Nas redes sociais, Maluma celebrou a parceria e publicou uma imagem da capa do projeto.
"Não consigo acreditar", escreveu o colombiano.
A edição também inclui novas versões de músicas como "Beautiful Liar", parceria de Beyoncé com Shakira, além de "Irreplaceable" e "Deja Vu". O repertório ainda traz gravações em espanhol, como "Irreemplazable", "Oye", "Bello Embustero" e "Mueve el Cuerpo".
Outra novidade é a inclusão de cinco faixas que não haviam recebido lançamento oficial pela artista: "My First Time", "Can I Watch You", "Lost Yo Mind", "Back Up" e "Morning Dew (Donk)". "Can I Watch You" conta ainda com a participação de Pharrell Williams.
"B’Day" foi lançado em 2006 e completa duas décadas em 2026. A nova edição amplia o repertório do trabalho com 27 faixas.
Confira a lista completa:
Deja Vu
Get Me Bodied
Suga Mama
Upgrade U
Ring the Alarm
Kitty Kat
Freakum Dress
Green Light
Irreplaceable
Check on It
Beautiful Liar
Flaws and All
Resentment
Listen
Morning Dew (Donk)
My First Time
Can I Watch You
Welcome to Hollywood
Lost Yo Mind
Creole
Back Up
Get Me Bodied (Extended Mix)
Irreplaceable (Irreemplazable)
Amor Gitano
Listen (Oye)
Beautiful Liar (Bello Embustero)
Get Me Bodied (Mueve el Cuerpo)