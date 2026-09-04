Isabelle Drummond protagoniza nova série da Netflix - Divulgação

Isabelle Drummond protagoniza nova série da NetflixDivulgação

Publicado 04/09/2026 17:11

Rio - Isabelle Drummond vai assumir o papel principal de uma série da Netflix pela primeira vez. A atriz será Vânia, uma designer de joias que se vê envolvida em uma história de romance e conflitos pessoais na adaptação de Deixa Nevar, obra de Camila Antunes.

A trama começa quando Marco, interpretado por Maurício Destri, aparece na joalheria de Vânia para devolver um anel de noivado criado por ela. Herdeiro de uma das famílias mais ricas do Brasil, ele acaba se aproximando da designer após o encontro inesperado.



A relação entre os personagens se desenvolve enquanto os dois enfrentam questões pessoais e encontram apoio um no outro ao longo da história. A produção tem roteiro de Thereza Falcão e direção de Thiago Teitelroit.