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Famosos apostam em couro e brilho no primeiro dia do Rock in Rio
Celebridades escolheram produções com referências ao rock para curtir a abertura do festival nesta sexta-feira (4)
Rio - O Rock in Rio 2026 começou nesta sexta-feira (4), na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, e os famosos que passaram pelo festival apostaram em produções inspiradas no universo do rock. Couro, brilho, spikes e referências aos anos 2000 apareceram entre as escolhas para a primeira noite.
Entre os looks, Tia Milena, do BBB 26, combinou uma jaqueta de couro preta com blusa de paetês estampada e saia godê. A ex-sister também chamou atenção pelo novo visual, com tranças longas.
Samira entrou na estética dos anos 2000 com um conjunto de cropped e minissaia de couro rosa, acompanhado de detalhes com spikes prateados.
Já Giovanna Pitel, do BBB 24, preferiu uma produção mais confortável para acompanhar a programação do festival. A ex-BBB usou uma regata com o logotipo do Rock in Rio e uma calça jeans.
A abertura do evento tem o Foo Fighters como atração principal do Palco Mundo. Rise Against, The Hives e Nova Twins também se apresentam nesta sexta. No Palco Sunset, a programação reúne Di Ferrero, Detonautas, Hot Milk e Capital Inicial.
Samira entrou na estética dos anos 2000 com um conjunto de cropped e minissaia de couro rosa, acompanhado de detalhes com spikes prateados.
Já Giovanna Pitel, do BBB 24, preferiu uma produção mais confortável para acompanhar a programação do festival. A ex-BBB usou uma regata com o logotipo do Rock in Rio e uma calça jeans.
A abertura do evento tem o Foo Fighters como atração principal do Palco Mundo. Rise Against, The Hives e Nova Twins também se apresentam nesta sexta. No Palco Sunset, a programação reúne Di Ferrero, Detonautas, Hot Milk e Capital Inicial.
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