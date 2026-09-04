Bruna Linzmeyer - Reprodução / Instagram

Bruna LinzmeyerReprodução / Instagram

Publicado 04/09/2026 12:54

Rio - Bruna Linzmeyer contou detalhes pouco conhecidos do início de sua carreira e revelou que a ideia de seguir a vida artística surgiu após um conselho de uma guia espiritual de sua cidade natal. Em entrevista a Tati Bernardi, no podcast "Desculpa Alguma Coisa", do Canal UOL, a atriz também relembrou a reação que recebeu ao pedir uma oportunidade para fazer um teste na Globo.

Natural de Corupá, no interior de Santa Catarina, Bruna deixou a cidade ainda adolescente para tentar trabalhos como modelo em São Paulo. Segundo ela, a mudança ganhou força após a orientação de uma mulher próxima à família.

"Quem vislumbrou isso foi uma bruxa, uma guia espiritual que cuida de mim até hoje. A minha família inteira é de bruxas", declarou.

Apesar da mudança de rumo, a atriz afirmou que não sonhava com a carreira de modelo e também não tinha planos de trabalhar com atuação naquele momento.

"Eu era uma adolescente que não era fácil. Volta e meia falavam: 'O que a gente vai fazer com a Bruna?'. Essa mulher chegou e falou: 'Acho que você tem que ir embora mesmo'. Ela foi me ajudando a inventar essa história. Eu não queria ser modelo, eu não gostava. Nem ser atriz era uma coisa que eu imaginava. Qualquer coisa que me dessem, eu estava indo", compartilhou.

Bruna também explicou que a vontade de deixar a cidade aumentou na adolescência, quando começou a sentir maior controle sobre sua rotina e sua aparência.

"Conforme você vai ficando adolescente, o corpo de mulher vai sendo observado e vai sendo cerceado. 'Tá onde? Tá com quem? Tá até que horas? Vai de que jeito? Tá com que roupa?'. E isso começou a virar um tema", explicou.

Aos 15 anos, ela passou a morar em um apartamento com outras modelos na capital paulista. Por sugestão de seu agente, fez um curso de teatro para enfrentar a timidez. Foi a partir daí que a atuação começou a entrar em seu caminho profissional.

Pedido de teste surpreendeu agente

Ao decidir tentar uma vaga na televisão, Bruna contou que não recebeu de imediato uma reação de incentivo. Segundo a atriz, o agente chegou a rir quando ela manifestou o desejo de fazer um teste para a Globo.

A oportunidade apareceu pouco depois. Sua estreia na emissora aconteceu em 2010, na série "Afinal, o que querem as mulheres?", na qual interpretou uma jovem russa.

Para se preparar para a seleção, Bruna buscou ajuda por conta própria na internet. Ela encontrou no YouTube um russo que cantava músicas brasileiras e entrou em contato para entender melhor o sotaque.

"Achei no YouTube um menino russo que cantava músicas da bossa nova. Traduzi uma coisa na internet, mandei pra ele e falei: 'Eu tenho um teste pra fazer e eu queria que você lesse essa cena pra mim em português, pra eu ver o seu sotaque'. Ele respondeu e leu, e eu fiz com sotaque esse primeiro teste", detalhou.

A estreia na televisão ainda ficou marcada por uma coincidência pessoal. Como a personagem tinha cenas de nudez, Bruna precisava ser maior de idade para aparecer dessa forma na TV aberta. A produção chegou ao público justamente no dia em que ela completou 18 anos.

"Tinha nudez nessa série, na minha personagem. Eu não poderia aparecer em rede nacional como menor de 18 anos. Eu ainda tinha 17. E a série estreou no dia 11 de novembro, dia do meu aniversário de 18 anos", completou.