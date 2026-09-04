Gabi Guimarães compra apartamento com Boo Unzueta em São PauloReprodução / Instagram
A novidade foi compartilhada pelas duas no Instagram, em um vídeo no qual apresentam detalhes do novo lar. Na legenda, elas comemoraram a conquista e revelaram o apelido escolhido para o imóvel. "Começando a construir nosso sonho. Sejam bem-vindos ao AP GaBoo", escreveram.
Na gravação, Gabi e Bruna contaram que ainda precisam decorar o apartamento e aproveitaram para pedir indicações de profissionais para ajudá-las nessa etapa. As duas também revelaram que o condomínio conta com academia e destacaram que o imóvel fica em uma região urbana, mas com uma atmosfera mais tranquila.
A publicação recebeu diversas mensagens de amigas famosas. Rosamaria brincou ao dizer que já tem indicações para a decoração e fez um pedido ao casal.
"Eu já falei pra Gabi que tô com a listinha de indicações pronta, mas já quero meu quartinho de hóspedes! Parabéns, suas lindas", escreveu.
Carol Gattaz também celebrou a novidade. "Já quero visitar hahaha. Muitas felicidades pra vocês na casa nova", comentou. Fernanda Garay desejou: "Que amor! Felicidades". Já Renata Heilborn escreveu: "Felicidades, casal! Não tem coisa mais gostosa que essa!".
Os fãs também comemoraram a conquista. "A Boo é muito apaixonada, ela se derrete pela Gabi. Só olhar o olhar dela pra Gabi que é tão nítido", observou uma internauta.
Outros seguidores confessaram que imaginaram outro anúncio ao começar a assistir ao vídeo. "Eu já tava chorando achando que era o baby", escreveu uma fã. "Achei que fosse bebezinho. Que a vida de vocês comece muito feliz", comentou outra.
Gabi Guimarães e Boo Unzueta assumiram o namoro publicamente em outubro do ano passado. Desde então, passaram a compartilhar diferentes momentos da relação nas redes sociais.
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