Gabi Guimarães compra apartamento com Boo Unzueta em São Paulo - Reprodução / Instagram

Gabi Guimarães compra apartamento com Boo Unzueta em São PauloReprodução / Instagram

Publicado 04/09/2026 08:36 | Atualizado 04/09/2026 08:38

Rio - Gabi Guimarães e Bruna Unzueta deram mais um passo no relacionamento. Quase um ano depois de assumirem o namoro publicamente, a jogadora de vôlei e a influenciadora anunciaram que compraram o primeiro apartamento juntas, em São Paulo.



A novidade foi compartilhada pelas duas no Instagram, em um vídeo no qual apresentam detalhes do novo lar. Na legenda, elas comemoraram a conquista e revelaram o apelido escolhido para o imóvel. "Começando a construir nosso sonho. Sejam bem-vindos ao AP GaBoo", escreveram.



Na gravação, Gabi e Bruna contaram que ainda precisam decorar o apartamento e aproveitaram para pedir indicações de profissionais para ajudá-las nessa etapa. As duas também revelaram que o condomínio conta com academia e destacaram que o imóvel fica em uma região urbana, mas com uma atmosfera mais tranquila.



A publicação recebeu diversas mensagens de amigas famosas. Rosamaria brincou ao dizer que já tem indicações para a decoração e fez um pedido ao casal.



"Eu já falei pra Gabi que tô com a listinha de indicações pronta, mas já quero meu quartinho de hóspedes! Parabéns, suas lindas", escreveu.



Carol Gattaz também celebrou a novidade. "Já quero visitar hahaha. Muitas felicidades pra vocês na casa nova", comentou. Fernanda Garay desejou: "Que amor! Felicidades". Já Renata Heilborn escreveu: "Felicidades, casal! Não tem coisa mais gostosa que essa!".



Os fãs também comemoraram a conquista. "A Boo é muito apaixonada, ela se derrete pela Gabi. Só olhar o olhar dela pra Gabi que é tão nítido", observou uma internauta.



Outros seguidores confessaram que imaginaram outro anúncio ao começar a assistir ao vídeo. "Eu já tava chorando achando que era o baby", escreveu uma fã. "Achei que fosse bebezinho. Que a vida de vocês comece muito feliz", comentou outra.



Gabi Guimarães e Boo Unzueta assumiram o namoro publicamente em outubro do ano passado. Desde então, passaram a compartilhar diferentes momentos da relação nas redes sociais.