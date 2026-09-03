Virginia brinca sobre namoro com Vini Jr., e jogador se declara - Reprodução TikTok

Virginia brinca sobre namoro com Vini Jr., e jogador se declaraReprodução TikTok

Publicado 03/09/2026 21:02

Rio - Virginia Fonseca e Vini Jr. trocaram declarações de amor nas redes sociais nesta quinta-feira (3). A empresária publicou uma foto romântica com o jogador e entrou na brincadeira ao responder a uma provocação sobre sua personalidade.

"Meu amor, você diz que eu sou louca, mas mais louco é você que está comigo", escreveu Virginia na legenda de uma trend publicada no TikTok.



Vini Jr. reagiu à publicação com uma declaração direta. "[risos]. Te amoooo", respondeu o jogador do Real Madrid.



Os dois estão passando alguns dias juntos em Ibiza, na Espanha. Nesta semana, Virginia e Vini Jr. foram fotografados durante um passeio em um megaiate.



A embarcação usada pelo casal é um Maori M125, também conhecido como K+, construído pelo estaleiro italiano Maori Yacht. Com 38,2 metros de comprimento, o iate tem pintura preta e foi avaliado em cerca de R$ 97 milhões. Segundo a YachtBuyer, uma unidade do mesmo modelo está anunciada por 16,5 milhões de euros.