Virginia brinca sobre namoro com Vini Jr., e jogador se declaraReprodução TikTok
Vini Jr. reagiu à publicação com uma declaração direta. "[risos]. Te amoooo", respondeu o jogador do Real Madrid.
Os dois estão passando alguns dias juntos em Ibiza, na Espanha. Nesta semana, Virginia e Vini Jr. foram fotografados durante um passeio em um megaiate.
A embarcação usada pelo casal é um Maori M125, também conhecido como K+, construído pelo estaleiro italiano Maori Yacht. Com 38,2 metros de comprimento, o iate tem pintura preta e foi avaliado em cerca de R$ 97 milhões. Segundo a YachtBuyer, uma unidade do mesmo modelo está anunciada por 16,5 milhões de euros.
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