Neymar anuncia nome da terceira filha com Bruna Biancardi: Mariah - Reprodução / Instagram

Neymar anuncia nome da terceira filha com Bruna Biancardi: MariahReprodução / Instagram

Publicado 03/09/2026 14:38

Rio - Neymar revelou, nesta quinta-feira (3), o nome escolhido para sua terceira filha com Bruna Biancardi. A bebê se chamará Mariah. A novidade apareceu em uma foto publicada pelo jogador nos Stories do Instagram, após ele receber um bilhete carinhoso da família.

O atleta mostrou a mensagem que ganhou depois de se machucar durante a partida contra o Palmeiras, na noite de quarta-feira (2), pelas quartas de final da Copa do Brasil. No recado, Bruna assinou ao lado dos nomes das filhas do casal, Mavie e Mel, e incluiu Mariah.

"Não fique triste. Estamos sempre com você. Te amamos muito: mamãe, Mavie, Mel e Mariah", escreveu Bruna em bilhetinho para o jogador.

A publicação acabou por revelar o nome da caçula, que ainda não havia sido divulgado pelo casal.

Segundo dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 24 mil pessoas chamadas Mariah estão registradas no Brasil. O período entre 2010 e 2019 concentrou mais de 11 mil registros do nome.

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais aparecem entre os estados com maior concentração de pessoas chamadas Mariah. De acordo com a plataforma de nomes do IBGE, a escolha também figura entre as mais comuns para crianças de até seis anos.

