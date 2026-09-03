Neymar em ação diante do Palmeiras - Raul Baretta/ Santos

Neymar em ação diante do PalmeirasRaul Baretta/ Santos

Publicado 03/09/2026 14:09

Santos - Eliminado com o Santos para o Palmeiras na Copa do Brasil, na última quarta-feira (2), Neymar foi direto ao definir um culpado: o gramado da Vila Belmiro. Em postagem nas redes sociais, nesta quinta-feira (3), o camisa 10 qualificou a manutenção do campo como um "trabalho de m...".

"Queria dar os parabéns ao nosso responsável do campo da Vila Belmiro. Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buraco porque fizeram descompactação um dia antes do jogo. Inacreditável. Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo. E ainda por cima fazemos mais força para arranques e freadas durante a corrida porque o campo está desregular, não foi à toa que três sentiram no primeiro tempo. Parabéns, viu. Ótimo trabalho de m...", disparou o craque.

Neymar detona gramado da Vila Belmiro Reprodução / Instagram

Com uma derrota por 3 a 0 no jogo de ida, fora de casa, o Santos teria que reverter a desvantagem na Vila Belmiro para se classificar. Neymar começou entre os titulares, mas foi substituído no intervalo, com incômodo na coxa . O duelo terminou com um empate sem gols.

Palmeiras responde com provocação

Classificado, o Palmeiras respondeu Neymar com uma alfinetada. Poucos minutos depois de o camisa 10 detonar o gramado da Vila, o rival postou uma espécie de paródia do texto, exaltando o campo do Nubank Parque, palco do jogo de ida.

"Queremos dar os parabéns aos responsáveis pelo campo do Nubank Parque. Não importa o dia, o gramado está sempre perfeito e sem buracos, porque é cuidado diariamente. Pode acreditar. Além de oferecermos um bom campo para o adversário, nossos atletas se sentem mais seguros pois, nas corridas, o piso está sempre regular. Não é à toa que o Palmeiras é o clube da Série A com menor número de lesões nos últimos cinco anos. Parabéns, viu? Ótimo trabalho", publicou o clube paulista.

"A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim" pic.twitter.com/2JYDsWQ82n — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 3, 2026

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza