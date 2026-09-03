Neymar em ação diante do PalmeirasRaul Baretta/ Santos
Palmeiras responde com provocação
"A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim" pic.twitter.com/2JYDsWQ82n— SE Palmeiras (@Palmeiras) September 3, 2026
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Neymar em ação diante do PalmeirasRaul Baretta/ Santos
"A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim" pic.twitter.com/2JYDsWQ82n— SE Palmeiras (@Palmeiras) September 3, 2026
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