Entrevista coletiva do técnico Pedro EmanuelReprodução / VascoTV
Técnico comemora terceira semi consecutiva do Vasco na Copa do Brasil
Pedro Emanuel destacou o orgulho de fazer parte deste momento; Cruz-Maltino chegou superou o Vitória para avançar a esta fase da competição
Técnico comemora terceira semi consecutiva do Vasco na Copa do Brasil
Pedro Emanuel destacou o orgulho de fazer parte deste momento; Cruz-Maltino chegou superou o Vitória para avançar a esta fase da competição
Vasco bate o Vitória mais uma vez e vai à semifinal da Copa do Brasil
Cruz-Maltino também derrotou o Leão da Barra no jogo de ida; o adversário do Gigante da Colina na próxima fase será o Palmeiras
Vasco divulga relacionados para a partida contra o Vitória
Cruz-Maltino venceu o primeiro duelo por 1 a 0 e avança com um empate à terceira semifinal consecutiva de Copa do Brasil
Vasco fecha parceria com agência para promover experiências à torcida
Parceira oficial da Conmebol desde 2022, empresa passa a atuar junto ao Cruz-Maltino com soluções de hospitalidade e logística
Vasco deve desistir de contratar zagueiro em fim de janela
Cruz-Maltino teve insucesso com três jogadores e agora passou a priorizar a chegada de um apoiador e também de um atacante
Vitória x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruz-Maltino terá vantagem do empate para avançar à semifinal da Copa do Brasil; decisão será nesta quarta-feira (2), no Barradão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.