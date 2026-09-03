Entrevista coletiva do técnico Pedro Emanuel - Reprodução / VascoTV

Entrevista coletiva do técnico Pedro EmanuelReprodução / VascoTV

Publicado 03/09/2026 01:31

Salvador - Pedro Emanuel não escondeu a felicidade pela terceira classificação consecutiva do Vasco para a semifinal da Copa do Brasil. Na entrevista coletiva após o triunfo sobre o Vitória por 2 a 0 no Barradão, na noite desta quarta-feira (2), o treinador destacou o orgulho de fazer parte deste momento.

"A equipe demonstrou vontade de querer estar presente em todas as competições. Mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, estamos presentes nas semifinais da Copa do Brasil. Tem que ser um orgulho para o clube. Independentemente daquilo que aconteça no campeonato, essa é uma competição especial. Tenho muito orgulho de poder fazer parte desse momento histórico, pelo terceiro ano consecutivo buscar as semifinais".

Com o resultado, o Gigante da Colina segue em três competições na temporada. O Vasco está nas quartas de final da Sul-Americana e luta para se recuperar no Brasileirão.

"Começa a faltar um bocadinho os adjetivos para definir a capacidade que essa equipe tem demonstrado. Jogadores sempre disponíveis. Jogamos de três em três dias, mas sempre com espírito"

Na ida, o Vasco atuou durante boa parte da partida com um homem a menos, mas bateu o Vitória por 1 a 0. Já na partida da volta, o Cruz-Maltino voltou a derrotar o Leão da Barra, desta vez por 2 a 0, com gols de Andrés Gómez, que também marcou no primeiro confronto, e Puma Rodríguez.

"Já sei que vocês vão dizer que o Vitória esteve abaixo daquilo que foi esperado. Efetivamente tivemos algumas dificuldades iniciais, o jogo não começou fácil. O Vitória começa forte. Duas eliminatórias anteriores teve virada, tanto que vinha de desvantagem fora e conseguiu virar. Isso dava-lhes alento. Nós viemos para cá simplesmente para ganhar, não viemos segurar o resultado da ida. Acho que isso é um grande mérito da mentalidade com que os jogadores"

"Sofremos inicialmente, o Vitória nos empurrou para trás. Soubemos defender, soubemos sofrer. E aqui e ali fomos ganhando um bocadinho de confiança, um gramado que não está muito fácil para as duas equipes. Conseguimos, ao longo do tempo, sustentar as nossas saídas, com critério e qualidade. Tivemos oportunidades desde a primeira parte, bola na trave. Uma pena só termos definido no final, porque precisávamos gerir um bocadinho este esforço em gramados tão pesados".