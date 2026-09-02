Pedro Emanuel é o técnico do VascoMatheus Lima / Vasco

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Bernardo Fonseca
Rio - O Vasco divulgou os jogadores relacionados para o confronto decisivo contra o Vitória, pelas quartas de final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

O Cruz-Maltino tem a vantagem do empate, já que venceu o primeiro duelo por 1 a 0, em São Januário. A equipe carioca sofreu com a expulsão de Barros aos 18 minutos do primeiro tempo, mas conseguiu se manter superior e garantiu a vitória com gol de Andrés Gómez na etapa complementar.
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O time chega para a partida em bom momento. No último sábado (29), derrotou o Cruzeiro por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Vitória foi superado pelo Atlético-MG por 2 a 1, na Arena MRV.

Além de Barros, suspenso, o Vasco terá outros desfalques para a decisão: Cuiabano está em processo de transição junto à preparação física; Jair já iniciou trabalhos no campo e apresenta boa evolução; e Brenner segue em tratamento de uma lesão no pé esquerdo, sem intercorrências.

Confira os relacionados do Vasco

Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Pablo;

Defensores: Avellar, Bruno André, Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulo Henrique, Paulinho, Puma Rodríguez e Robert Renan;

Meio-campistas: Euder, Ramon Rique, Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes;

Atacantes: Andrés Gómez, Adson, Colidio, David, Marino, Nuno Moreira e Spinelli.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de João Alexandre Borges.
 