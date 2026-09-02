Pedro Emanuel é o técnico do VascoMatheus Lima / Vasco
O Cruz-Maltino tem a vantagem do empate, já que venceu o primeiro duelo por 1 a 0, em São Januário. A equipe carioca sofreu com a expulsão de Barros aos 18 minutos do primeiro tempo, mas conseguiu se manter superior e garantiu a vitória com gol de Andrés Gómez na etapa complementar.
Além de Barros, suspenso, o Vasco terá outros desfalques para a decisão: Cuiabano está em processo de transição junto à preparação física; Jair já iniciou trabalhos no campo e apresenta boa evolução; e Brenner segue em tratamento de uma lesão no pé esquerdo, sem intercorrências.
Confira os relacionados do Vasco
Defensores: Avellar, Bruno André, Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulo Henrique, Paulinho, Puma Rodríguez e Robert Renan;
Meio-campistas: Euder, Ramon Rique, Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes;
Atacantes: Andrés Gómez, Adson, Colidio, David, Marino, Nuno Moreira e Spinelli.
Os atletas relacionados para o duelo decisivo das quartas de final da Copa do Brasil 2026— Vasco da Gama (@VascodaGama) September 2, 2026
️ Cuiabano: o atleta está em transição junto a preparação física;
️ Jair: apresenta excelente recuperação e já iniciou trabalhos no campo com a preparação física;
️ Brenner:… pic.twitter.com/met9f7DOJe
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