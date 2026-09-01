Pedrinho é o atual presidente do Vasco - Reprodução / X

Pedrinho é o atual presidente do VascoReprodução / X

Publicado 01/09/2026 18:11

Rio - O Vasco tem se aproximado de um acordo com o empresário Marcos Lamacchia para ser acionista majoritário da SAF do clube. Porém, o presidente Pedrinho garantiu que se houver alguma proposta que puder ser considerada mais vantajosa, ela será avaliada pelo clube de São Januário.

"Se aparecer um investidor que empate a proposta que já tem na mesa e assim vai ser feito, vai ser um investidor, seja ele qual for, obviamente passando por todo um processo de auditoria, um processo de legitimidade, vendo a legitimidade da empresa, e vai ser feita a venda", disse em entrevista ao "BTB Sports".

Além disso, o dirigente abordou o atual momento financeiro do Vasco. Pedrinho defendeu que a SAF do clube carioca tenha condições de efetuar a contratações de jogadores, mesmo em recuperação judicial.

"Então, quando eu vou ao mercado e contrato um atleta, eu não estou sendo irresponsável financeiramente. Pelo contrário, eu não deixo de pagar a recuperação judicial. Irresponsável eu vou ser se não tiver dinheiro para fazer isso", afirmou.

A Justiça do Rio de Janeiro homologou em dezembro de 2025 o plano de recuperação judicial do Vasco da Gama e da sua SAF, com uma dívida estimada em cerca de R$ 1,4 bilhão.