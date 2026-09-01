Lucas Piton (à direita) deu assistência para Lucas Freitas marcar na vitória sobre o Cruzeiro, em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Lucas Piton (à direita) deu assistência para Lucas Freitas marcar na vitória sobre o Cruzeiro, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 01/09/2026 08:53

Titular nos últimos dois jogos do Vasco , Lucas Piton somou boas atuações e acirrou a disputa por uma vaga na lateral esquerda. O defensor ganhou nova oportunidade de Pedro Emanuel diante da ausência de Cuiabano, que vinha sendo o favorito do técnico no setor.

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Lucas Piton, inclusive, foi o responsável por cruzar para Lucas Freitas marcar no



O lateral-esquerdo veste a camisa cruz-maltina desde o início de 2023. De lá para cá, tornou-se peça importante no elenco, mas viu a concorrência crescer com a chegada de Cuiabano, em fevereiro deste ano. Ao todo, na atual temporada, disputou 31 partidas, 25 entre os titulares. Lucas Piton, inclusive, foi o responsável por cruzar para Lucas Freitas marcar no triunfo por 3 a 1 sobre o Cruzeiro , em São Januário. Antes, já havia ido bem no duelo com o Vitória.O lateral-esquerdo veste a camisa cruz-maltina desde o início de 2023. De lá para cá, tornou-se peça importante no elenco, mas viu a concorrência crescer com a chegada de Cuiabano, em fevereiro deste ano. Ao todo, na atual temporada, disputou 31 partidas, 25 entre os titulares.