Lucas Piton (à direita) deu assistência para Lucas Freitas marcar na vitória sobre o Cruzeiro, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco
Lucas Piton, inclusive, foi o responsável por cruzar para Lucas Freitas marcar no triunfo por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, em São Januário. Antes, já havia ido bem no duelo com o Vitória.
O lateral-esquerdo veste a camisa cruz-maltina desde o início de 2023. De lá para cá, tornou-se peça importante no elenco, mas viu a concorrência crescer com a chegada de Cuiabano, em fevereiro deste ano. Ao todo, na atual temporada, disputou 31 partidas, 25 entre os titulares.
O próximo compromisso do Gigante da Colina será novamente contra o Vitória, nesta quarta-feira (2), no confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), no Barradão. Na ida, o Vasco ganhou por 1 a 0. Agora, tem a vantagem do empate para avançar. Em caso de igualdade no placar agregado, a definição acontecerá nos pênaltis.
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